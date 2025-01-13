Оккупанты ударили из артиллерии по Часов Яру: погибли 2 женщины

иллюстративное фото: Нацполиция

Об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает RegioNews.

"2 человека погибли в результате обстрела Часов Яра. Город снова попал под огонь российской артиллерии - погибли женщины 60 и 66 лет", - говорится в сообщении.

Начальник Донецкой ОВА в очередной раз призвал гражданских эвакуироваться из региона.

Напомним, военные 24-й ОМБр показали уничтоженный россиянами Часов Яр с высоты птичьего полета.