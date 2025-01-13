Оккупанты ударили из артиллерии по Часов Яру: погибли 2 женщины
Российские войска вечером 13 января обстреляли город Часов Яр Донецкой области. В результате вражеской атаки погибли мирные жители
Об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает RegioNews.
"2 человека погибли в результате обстрела Часов Яра. Город снова попал под огонь российской артиллерии - погибли женщины 60 и 66 лет", - говорится в сообщении.
Начальник Донецкой ОВА в очередной раз призвал гражданских эвакуироваться из региона.
Напомним, военные 24-й ОМБр показали уничтоженный россиянами Часов Яр с высоты птичьего полета.
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