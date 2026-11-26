Фото: НАБУ

НАБУ та САП скерували до суду обвинувальний акт щодо голови однієї з міських рад Волинської області та підприємця. Їх обвинувачують у розтраті бюджетних коштів під час закупівлі двох вживаних бензовозів. Збитки територіальної громади перевищили 6 млн грн

Про це повідомили в НАБУ, передає RegioNews.

За даними слідства, очільник міськради уклав із приватним підприємством договір на постачання двох вживаних бензовозів Renault Premium. Водночас техніку закупили за значно завищеною ціною.

Унаслідок оборудки територіальна громада зазнала збитків на понад 6 млн грн.

Дії обвинувачених кваліфікували за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України — розтрата майна в особливо великих розмірах або організованою групою.

Кримінальне провадження передали за підслідністю до НАБУ в червні 2025 року. Наразі обвинувальний акт скерували до суду.

Нагадаємо, що на Одещині до суду скерували обвинувальний акт щодо колишнього голови сільської ради Березівського району, якого підозрюють у службовій недбалості.