Фото: Офіс Генерального прокурора

Україна передала Німеччині та Туреччині двох іноземців, які перебували в міжнародному розшуку за шахрайство. Одного з них підозрюють в участі у злочинному угрупованні, яке ошукало людей на понад 2 млн грн. Інший отримав 18 обвинувальних вироків у Туреччині із загальним строком покарання майже 65 років

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора, передає RegioNews.

Екстрадиції відбулися 19 та 20 листопада 2026 року.

До Німеччини передали іноземця, який, за даними німецьких правоохоронців, входив до складу злочинного угруповання. Його учасники ошукали потерпілих на понад 2 млн грн.

Чоловіка затримали на Київщині у серпні 2026 року. Раніше його вже затримували в Україні наприкінці 2019-го, однак тоді екстрадиція не відбулася.

До Туреччини екстрадували 44-річного громадянина цієї країни. За 18 обвинувальними вироками йому призначили загалом майже 65 років позбавлення волі.

За даними слідства, упродовж 2015–2021 років чоловік шахрайським шляхом заволодівав грошима громадян, незаконно використовував чужі банківські картки та проводив фінансові операції без згоди власників рахунків. Від його дій постраждали щонайменше 20 людей.

У червні 2026 року правоохоронці затримали його під час спроби виїхати з України через пункт пропуску "Мамалига".

Рішення про видачу іноземців ухвалили після екстрадиційних перевірок, які провели Київська та Чернівецька обласні прокуратури. До процесу також долучилися Офіс генерального прокурора та Міністерство юстиції України.

Раніше повідомлялося, з Німеччини екстрадували до України підозрюваного у масштабному наркобізнесі у Дніпрі, якого у 2019 році звинуватили в участі у злочинній організації з 11 осіб, що займалася виробництвом та збутом психотропного "метамфетаміну".