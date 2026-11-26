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Про це повідомляє Укренерго, передає RegioNews.

У п'ятницю, 27 листопада, в частині регіонів діятимуть такі обмеження електроенергії:

• для промисловості — графіки обмеження потужності;



• для всіх категорій споживачів — графіки погодинних відключень (від 0.5 до 3.5 черг).

"Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути електроенергію споживачам. Актуальні графіки відключень перевіряйте на офіційних сторінках вашого оператора системи розподілу", - кажуть енергетики.

Нагадаємо, раніше після чергової атаки росіян в Україні стався масовий блекаут. Особливо складну ситуацію фіксували у Дніпрі, Харкові, Полтаві та Запоріжжі.