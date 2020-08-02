Завтра "ДНР" на один день відкриє КПВВ "Єленівка"

Пункт пропуску працюватиме з 9:00 до 18:00

Пункт пропуску працюватиме з 9:00 до 18:00

Про це повідомляють підконтрольні бойовикам ЗМІ, повідомляє Regionews.

Для в'їзду в "ДНР" необхідно попередньо отримати дозвіл так званого міжвідомчого штабу. Далі люди мають пройти 14-денну обсервацію в облаштованих бойовиками пунктах.

Виїзд із невизнаної республіки бойовики дозволяють лише при наявності документа про місце реєстрації на підконтрольній Україні території.

Людям, які прибувають з ОРДО, необхідно встановити на телефон додаток "Дій вдома" та пройти 14-денну обсервацію.

Раніше, на один день "Єленівка" була відкрита 17 і 20 липня, а до цього – 13 липня.