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02 серпня 2020, 11:13

Завтра "ДНР" на один день відкриє КПВВ "Єленівка"

02 серпня 2020, 11:13
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Встановлений ряд обмежень для перетину лінії розмежування.

Про це повідомляють підконтрольні бойовикам ЗМІ, повідомляє Regionews.

Для в'їзду в "ДНР" необхідно попередньо отримати дозвіл так званого міжвідомчого штабу. Далі люди мають пройти 14-денну обсервацію в облаштованих бойовиками пунктах.

Виїзд із невизнаної республіки бойовики дозволяють лише при наявності документа про місце реєстрації на підконтрольній Україні території.

Людям, які прибувають з ОРДО, необхідно встановити на телефон додаток "Дій вдома" та пройти 14-денну обсервацію.

Раніше, на один день "Єленівка" була відкрита 17 і 20 липня, а до цього – 13 липня.

бойовики кордон КПВВ ДНР обсервація Донецька область самоізоляція
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