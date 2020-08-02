Завтра "ДНР" на один день відкриє КПВВ "Єленівка"
Пункт пропуску працюватиме з 9:00 до 18:00
Пункт пропуску працюватиме з 9:00 до 18:00
Встановлений ряд обмежень для перетину лінії розмежування.
Про це повідомляють підконтрольні бойовикам ЗМІ, повідомляє Regionews.
Для в'їзду в "ДНР" необхідно попередньо отримати дозвіл так званого міжвідомчого штабу. Далі люди мають пройти 14-денну обсервацію в облаштованих бойовиками пунктах.
Виїзд із невизнаної республіки бойовики дозволяють лише при наявності документа про місце реєстрації на підконтрольній Україні території.
Людям, які прибувають з ОРДО, необхідно встановити на телефон додаток "Дій вдома" та пройти 14-денну обсервацію.
Раніше, на один день "Єленівка" була відкрита 17 і 20 липня, а до цього – 13 липня.
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