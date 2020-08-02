Завтра "ДНР" на один день откроет КПВВ "Еленовка"

Пункт пропуска будет работать с 9:00 до 18:00

Пункт пропуска будет работать с 9:00 до 18:00

Об этом сообщают подконтрольные боевикам СМИ, сообщает Regionews.

Для въезда в "ДНР" необходимо предварительно получить разрешение так называемого межведомственного штаба. Дальше люди должны пройти 14-дневную обсервацию в оборудованных боевиками пунктах.

Выезд из непризнанной республики боевики разрешают лишь при наличии документа о месте регистрации на подконтрольной Украине территории.

Людям, которые прибывают с ОРДО, необходимо установить на телефон приложение "Действий дома" и пройти 14-дневную обсервацию.

Ранее на один день "Єленівка" была открыта 17 и 20 июля, а до этого – 13 июля.