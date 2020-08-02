09:56  02 августа
В Украине обнаружили более 1100 новых случаев COVID-19
13:29  02 августа
Бумаги не будет: депутатов горсовета Николаева принудительно переводят на планшеты
09:49  02 августа
В зоне ООС зафиксировано три обстрела, двое бойцов травмированы
UA | RU
UA | RU
02 августа 2020, 11:13

Завтра "ДНР" на один день откроет КПВВ "Еленовка"

02 августа 2020, 11:13
Читайте також українською мовою
Пункт пропуска будет работать с 9:00 до 18:00
Пункт пропуска будет работать с 9:00 до 18:00
Читайте також
українською мовою

Установлен ряд ограничений для пересечения линии разграничения.

Об этом сообщают подконтрольные боевикам СМИ, сообщает Regionews.

Для въезда в "ДНР" необходимо предварительно получить разрешение так называемого межведомственного штаба. Дальше люди должны пройти 14-дневную обсервацию в оборудованных боевиками пунктах.

Выезд из непризнанной республики боевики разрешают лишь при наличии документа о месте регистрации на подконтрольной Украине территории.

Людям, которые прибывают с ОРДО, необходимо установить на телефон приложение "Действий дома" и пройти 14-дневную обсервацию.

Ранее на один день "Єленівка" была открыта 17 и 20 июля, а до этого – 13 июля.

боевики граница КПВВ ДНР обсервация Донецкая область самоизоляция
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
В зоне ООС зафиксировано три обстрела, двое бойцов травмированы
02 августа 2020, 09:49
Сводка ООС: с начала суток оккупанты дважды нарушили перемирие
31 июля 2020, 17:37
Более 20 жителей ОРДЛО ночуют на автобусной остановке возле КПВВ "Новотроицкое"
31 июля 2020, 12:46
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
31 июля 2020
День полтавского сурка
23 июля 2020
Чорное Зе!ркало в Луцке
17 июля 2020
"Баба, да!", тверк и "Миша по-новому"
Все видео »
Политические маски-шоу. Кто заказал губернатора Полтавщины
Киев: кому принадлежат автовокзалы столицы
Все публикации »
Игорь Гришачов
Михаил Дяденко
Иван Галунга
Все блоги »