Завтра "ДНР" на один день откроет КПВВ "Еленовка"
Пункт пропуска будет работать с 9:00 до 18:00
Пункт пропуска будет работать с 9:00 до 18:00
Установлен ряд ограничений для пересечения линии разграничения.
Об этом сообщают подконтрольные боевикам СМИ, сообщает Regionews.
Для въезда в "ДНР" необходимо предварительно получить разрешение так называемого межведомственного штаба. Дальше люди должны пройти 14-дневную обсервацию в оборудованных боевиками пунктах.
Выезд из непризнанной республики боевики разрешают лишь при наличии документа о месте регистрации на подконтрольной Украине территории.
Людям, которые прибывают с ОРДО, необходимо установить на телефон приложение "Действий дома" и пройти 14-дневную обсервацию.
Ранее на один день "Єленівка" была открыта 17 и 20 июля, а до этого – 13 июля.
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