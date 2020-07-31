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Зведення ООС: від початку доби окупанти двічі порушили перемир`я
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31 липня 2020, 17:37

Зведення ООС: від початку доби окупанти двічі порушили перемир`я

31 липня 2020, 17:37
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Українські військові вогонь у відповідь не відкривали
Українські військові вогонь у відповідь не відкривали
Фото: Facebook
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Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації двічі порушили режим тиші – постріли з автоматичного станкового гранатомету пролунали біля Водяного, а неподалік Південного ворог використав стрілецьку зброю.

Про це пише Regionews з посиланням на штаб ООС.

Крім українських військовослужбовців у районі проведення операції виконують завдання інші підрозділи Об’єднаних сил.

Зокрема, 93 невідомих вибухових пристрої знайшли підрозділи ДСНС під час розмінування за заявками мешканців прифронтових населених пунктів Донбасу. За добу було проведено розмінування площі більше 7 гектарів.

За зверненнями місцевих адміністрацій, рятувальники Об’єднаних Сил ремонтують пошкоджені внаслідок артилерійських обстрілів минулих років будинки виконуючи складні будівельні роботи. Загалом було відремонтовано 8 будинків.

На контрольних пунктах виїзду-виїзду особовий склад Об’єднаних сил надав медичну та іншу допомогу 37 громадянам України.

Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 17.00 31 липня 2020 року #ООС...

Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Пʼятниця, 31 липня 2020 р.

Нагадаємо, за минулу добу збройні формування РФ двічі порушили режим повного припинення вогню. Внаслідок ворожих обстрілів ніхто не постраждав.

Донбас ООС мінування обстріли Донецька область Луганська область
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