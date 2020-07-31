Понад 20 жителів ОРДЛО ночують на автобусній зупинці біля КПВВ "Новотроїцьке"

Бойовики не пропускають жителів додому

Бойовики не пропускають жителів додому

Фото: ТСН

На КПВВ "Новотроїцьке" більше 20 жителів окупованих територій не можуть потрапити додому і живуть прямо на автобусній зупинці, яку називають "Караван".

Як передає RegioNews, про це повідомляє "ТСН".

Даних жителів не пускають додому бойовики - за їх словами, причина в тому, що в Донецьку багато людей в лікарнях і їм просто не буде, де пройти обсервацію. Вони приходять на зупинку вранці і чекають, щоб їх внесли у списки.

Із зручностей, які доступні жителям окупованих територій - туалет і вода в бочках, миються на найближчій річці або з пляшок, в яких воду гріють на сонці.

Так, в ніч на 31 липня в такій обстановці змушені були ночувати 18 осіб - вони всі мають прописку на території ОРДЛО. В одному наметі ночують і жінки, і чоловіки.

Наголошується, що найбільша кількість людей, які ночували на зупинці - 40. Це були і діти, і пенсіонери.

Представники гуманітарної місії ООН щодня привозять людям воду і пакет їжі на кожного - швидкі супи, печиво, хлібці, консерви, паштет, вологі серветки.

Через те, що деякі люди перебувають там вже третій тиждень, то кожен має своє ліжко - постіль міняють волонтери. Крім того, також можна отримати гарячий чай і гарячу воду, щоб заварити їжу швидкого приготування.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що близько 200 тисяч українців з ОРДЛО вже отримали паспорти РФ.