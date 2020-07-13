КПВВ "Оленівка": бойовики вибірково пропускають людей
Окупаційна влада "ДНР" відкрила 13 липня свій КПВВ "Оленівка", що на шляху до українського КПВВ "Новотроїцьке". Станом на 8 ранку було близько 20 машин і 120 пішоходів.
Інформує RegioNews з посиланням на Depo.Донбас.
Випускають тільки з пропискою України. Дружина з чоловіком мають різні прописки, пропустили одного", - йдеться у повідомленні.
Cтаном на 9 ранку на КПВВ "Оленівка" знаходилося близько 50 осіб і 15 машин, бойовики пропускають чергу відносно швидко.
"Ситуация на КПВВ #Еленовка на 9 утра 13 июля. На блок посту находится около 50 человек и 15 машин, как таковой очереди нет, пропускают относительно быстро" https://t.co/zR26slm4Ht pic.twitter.com/uuvf2tEP4I— Necro Mancer (@666_mancer) July 13, 2020
Крім того, бойовики будуть пропускати на в'їзд в ОРДО лише тих громадян, які попередньо потрапили в списки, складені "штабом" в ОРДО.
Раніше повідомлялось, що окупаційна влада "ДНР" підтвердила "офіційно" що 13 липня КПВВ "Єленівка" на лінії розмежування буде здійснювати пропуск громадян на в'їзд і виїзд.