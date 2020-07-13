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13 липня 2020, 10:52 7

КПВВ "Оленівка": бойовики вибірково пропускають людей

13 липня 2020, 10:52 7
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Усі особи, які прибули в "ДНР" з боку України, мають пройти 14 денну обсервацію
Усі особи, які прибули в "ДНР" з боку України, мають пройти 14 денну обсервацію
Фото: з відкритих джерел
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Окупаційна влада "ДНР" відкрила 13 липня свій КПВВ "Оленівка", що на шляху до українського КПВВ "Новотроїцьке". Станом на 8 ранку було близько 20 машин і 120 пішоходів.

Інформує RegioNews з посиланням на Depo.Донбас.

Випускають тільки з пропискою України. Дружина з чоловіком мають різні прописки, пропустили одного", - йдеться у повідомленні.

Cтаном на 9 ранку на КПВВ "Оленівка" знаходилося близько 50 осіб і 15 машин, бойовики пропускають чергу відносно швидко.

Крім того, бойовики будуть пропускати на в'їзд в ОРДО лише тих громадян, які попередньо потрапили в списки, складені "штабом" в ОРДО.

Раніше повідомлялось, що окупаційна влада "ДНР" підтвердила "офіційно" що 13 липня КПВВ "Єленівка" на лінії розмежування буде здійснювати пропуск громадян на в'їзд і виїзд.

Донбас війна бойовики кордон КПВВ
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