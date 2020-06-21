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21 червня 2020, 12:35 12

"ДНР" планує відкрити КПВВ "Єленівка" 22 червня

21 червня 2020, 12:35 12
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З понеділка КПВВ буде відкрито на виїзд, а з 25-го червня також на в'їзд
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Угрупування "ДНР" планує 22 червня відкрити пункт пропуску через лінію розмежування у Єленівці.

Про це повідомив народний депутат Муса Магомедов у своєму Telegram-каналі, пише RegioNews з посиланням на Трибун.

Проблема полягає в тому, що Україна для перетину кордону в Донецькій області відкрила КПВВ "Маріїнка", а не "Єленівка"

Планують 22-го червня відкрити КПВВ "Єленівка", тоді як Україна вже давно відкрила пункт пропуску на "Мар'їнці". Якщо ми відкриємо "Єленівку" і почнемо працювати там – пушиліни запишуть собі перемогу, якщо будемо стояти на тому, що ми вже відкрили "Мар'їнку", – нас люди не зрозуміють", – пише нардеп.

"Вихід простий – потрібно відкрити всі КПВВ на Донбасі", – підсумував Муса Магомедов.

Раніше бойовики "ДНР" заявили, що мають намір відкрити лінію розмежування з 22 червня – для виїзду з ОРДО, а з 25 червня на в'їзд.

Нагадаємо, 18 червня так звана влада "ЛНР" ухвалила рішення скасувати обмеження на виїзд з окупованої на підконтрольну Україні територію, запроваджені через пандемії коронавіруса.

Як відомо, 10 червня "ЛНР" відмовилася відкрити пункт пропуску в Станиці Луганській. "ДНР" не робила жодних заяв з цього приводу, а просто заблокувала КПВВ.

Пізніше бойовики "ЛДНР" стали вимагати,, щоб пункти в'їзду-виїзду на Донбасі перетинали тільки за попередньо узгодженими списками з подальшою самоізоляцією або обсервацією.

терористи кордон КПВВ окупанти ДНР Донецька область Донецьк
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