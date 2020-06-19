Бойовики будуть пропускати на окуповану територію двічі на тиждень

"Пропускними" днями стали середа і субота

"Пропускними" днями стали середа і субота

Про це пише RegioNews з посиланням на Держприкордонслужбу України.

За словами начальника управління прикордонного контролю ДПСУ Юрія Лисюка, пропуск здійснюється виключно за узгодженими списками.

Якщо в цих списках громадян немає, то навіть з гуманітарною метою - на похорон, на лікування, провідати рідних, пропуск не здійснюється", - повідомив Лисюк.

Також в прикордонній службі відзначили, що з відкриття КПВВ, 10 червня, суміжна сторона пропустила через КПВВ "Маріїнка" 26 осіб, а через Станицю Луганську" - 644.

Непідконтрольна сторона відмовляється здійснювати пропуск громадян, посилаючись на карантинні заходи Непідконтрольна сторона відмовляється здійснювати пропуск громадян, посилаючись на карантинні заходь Про це розповів під час відповідей на запитання користувачів Facebook начальник управління організації прикордонного контролю Адміністрації Держприкордонслужби Юрій Лисюк. Він зазначив, що від 10 червня, за рішенням командувача ООС, два КПВВ було відкрито – це "Станиця Луганська" в Луганській області і "мар'їнка" в Донецькій області. За цей період із КПВВ "мар'їнка" суміжна сторона пропустила 26 осіб (від початку карантину). А з КПВВ "Станиця Луганська" - 644 особи. Він зазначив, що непідконтрольна сторона відмовляється здійснювати пропуск громадян, посилаючись на карантинні заходи. Юрій Лисюк також додав, що в "Станиці Луганській" визначено два дні, середа і субота, для пропуску громадян. У ці дні здійснюється пропуск громадян за узгодженим списками. "Якщо у цих списках громадян немає, то навіть з гуманітарною метою – на похорони, на лікування, провідати рідних, пропуск не здійснюється", - зауважив Юрій Лисюк, коментуючи ситуацію у КПВВ. https://is.gd/I6yaRW Опубліковано Державна прикордонна служба України П'ятниця, 19 червня 2020 р.

У той же час, бойовики так званої "ЛНР" повідомляють, що з 19 червня зняли всі обмеження на пропуск громадян через "Станицю Луганську".

Як відомо, 10 червня "ЛНР" відмовилася відкрити пункт пропуску в Станиці Луганській. "ДНР" не робила жодних заяв з цього приводу, а просто заблокувала КПВВ.

Пізніше бойовики "ЛДНР" стали вимагати,, щоб пункти в'їзду-виїзду на Донбасі перетинали тільки за попередньо узгодженими списками з подальшою самоізоляцією або обсервацією.