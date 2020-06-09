"ЛНР" відмовилася відкрити пункт пропуску в Станиці Луганській

У "ЛНР" закликали місцевих жителів не прибувати завтра на пункт пропуску

У "ЛНР" закликали місцевих жителів не прибувати завтра на пункт пропуску

Про це заявила представник "ЛНР" Ольга Кобцева, передає "ДС" з посиланням на сепаратистські ЗМІ, пише RegioNews.

За її словами, українська сторона в односторонньому порядку відновлює пропуск.

Я публічно заявляю про те, що контрольний пункт пропуск в Станиці Луганській завтра працювати не буде... Це (заява України, - ред.) було одностороннє заяву", - зазначила вона.

Кобцева також закликала жителів окупованих районів не прибувати завтра на пункт пропуску, оскільки його робота відновиться тільки після досягнутих угод про заходи контролю з українською стороною. У той же час продовжиться пропуск людей з гуманітарних причин.

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