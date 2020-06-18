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18 червня 2020, 18:55 6

"ЛНР" відкрила КПВВ на лінії розмежування

18 червня 2020, 18:55 6
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В'їжджати на окуповану територію зможуть громадяни, які мають документи, що підтверджують реєстрацію на території "ЛНР"
В'їжджати на окуповану територію зможуть громадяни, які мають документи, що підтверджують реєстрацію на території "ЛНР"
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Так звана влада "ЛНР" ухвалила рішення скасувати обмеження на виїзд з окупованої на підконтрольну Україні територію, запроваджені через пандемію коронавірусу.

Про це повідомила представниця "ЛНР" в гуманітарній підгрупі контактної групи щодо Донбасу Ольга Кобцева, передає агентство "Інтерфакс", пише RegioNews.

За її словами, виїзд громадян, які хотіли б покинути територію "ЛНР" і переїхати на територію України, відтепер є вільним.Для в`їзду на окуповану територію треба мати документи, що посвідчують реєстрацію в "ЛНР".

Як відомо, 10 червня "ЛНР" відмовилася відкрити пункт пропуску в Станиці Луганській. "ДНР" не робила жодних заяв із цього приводу, а просто заблокувала КПВВ.

Пізніше бойовики "ЛДНР" стали вимагати, щоб пункти вʼїзду-виїзду на Донбасі перетинали лише за попередньо узгодженими списками з подальшою самоізоляцією чи обсервацією.

ЛНР кордон КПВВ Луганщина Луганська область
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