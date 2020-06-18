"ЛНР" відкрила КПВВ на лінії розмежування

В'їжджати на окуповану територію зможуть громадяни, які мають документи, що підтверджують реєстрацію на території "ЛНР"

В'їжджати на окуповану територію зможуть громадяни, які мають документи, що підтверджують реєстрацію на території "ЛНР"

Так звана влада "ЛНР" ухвалила рішення скасувати обмеження на виїзд з окупованої на підконтрольну Україні територію, запроваджені через пандемію коронавірусу.

Про це повідомила представниця "ЛНР" в гуманітарній підгрупі контактної групи щодо Донбасу Ольга Кобцева, передає агентство "Інтерфакс", пише RegioNews.

За її словами, виїзд громадян, які хотіли б покинути територію "ЛНР" і переїхати на територію України, відтепер є вільним.Для в`їзду на окуповану територію треба мати документи, що посвідчують реєстрацію в "ЛНР".

Як відомо, 10 червня "ЛНР" відмовилася відкрити пункт пропуску в Станиці Луганській. "ДНР" не робила жодних заяв із цього приводу, а просто заблокувала КПВВ.

Пізніше бойовики "ЛДНР" стали вимагати, щоб пункти вʼїзду-виїзду на Донбасі перетинали лише за попередньо узгодженими списками з подальшою самоізоляцією чи обсервацією.