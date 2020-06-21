Зведення ООС: від початку доби один поранений, чотири обстріли

Минулої доби зафіксували 28 обстрілів, поранено трьох військових

Минулої доби зафіксували 28 обстрілів, поранено трьох військових

Про це пише RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Від початку поточної доби зафіксовано 4 випадки порушення режиму припинення вогню.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ" поблизу Шумів двічі відкривали вогонь з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.

Неподалік Залізного ворог стріляв із 120-мм мінометів, а біля Кримського – із мінометів калібру 120 мм і 82 мм та станкових протитанкових гранатометів.

За поточну добу один український захисник отримав поранення.

Минулої доби збройні формування РФ 28 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 152 мм і 122 мм, 120-ти та 82-ох мм мінометів, а також некерованих авіаційних ракет, озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

За минулу добу внаслідок ворожих обстрілів троє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення.

Нагадаємо, вчора ввечері повідомлялося про 8 обстрілів і двох поранених.