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Зведення ООС: від початку доби один поранений, чотири обстріли
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Валерія Ясницька журналіст [email protected]
21 червня 2020, 10:14 3

Зведення ООС: від початку доби один поранений, чотири обстріли

21 червня 2020, 10:14 3
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Минулої доби зафіксували 28 обстрілів, поранено трьох військових
Минулої доби зафіксували 28 обстрілів, поранено трьох військових
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Окупанти не припиняють активних обстрілів українських позицій

Про це пише RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Від початку поточної доби зафіксовано 4 випадки порушення режиму припинення вогню.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ" поблизу Шумів двічі відкривали вогонь з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.

Неподалік Залізного ворог стріляв із 120-мм мінометів, а біля Кримського – із мінометів калібру 120 мм і 82 мм та станкових протитанкових гранатометів.

За поточну добу один український захисник отримав поранення.

Минулої доби збройні формування РФ 28 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 152 мм і 122 мм, 120-ти та 82-ох мм мінометів, а також некерованих авіаційних ракет, озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

За минулу добу внаслідок ворожих обстрілів троє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення.

Зведення станом на 07:00 21 червня 2020 року #ООС #операція_ОС #ранкове_зведення Минулої доби збройні формування...

Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Субота, 20 червня 2020 р.

Нагадаємо, вчора ввечері повідомлялося про 8 обстрілів і двох поранених.

Донбас ООС РФ військові обстріли Луганщина поранення Донецька область Луганська область Донецьк
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