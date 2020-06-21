"ДНР" планирует открыть КПВВ "Еленовка" 22 июня

С понедельника КПВВ будет открыт на выезд, а с 25-го июня также на въезд

С понедельника КПВВ будет открыт на выезд, а с 25-го июня также на въезд

Об этом сообщил народный депутат Муса Магомедов в своем Telegram-канале, пишет RegioNews со ссылкой на Трибун.

Проблема состоит в том, что Украина для пересечения границы в Донецкой области открыла КПВВ "Марьинка", а не "Еленовка"

Планируют 22-го июня открыть КПВВ "Еленовка", тогда как Украина уже давно открыла пункт пропуска на "Марьинке". Если мы откроем "Еленовку" и начнем работать там – пушилины запишут себе это в победу, если будем стоять на том, что мы уже открыли "Марьинку", – нас люди не поймут", – пишет нардеп.

"Выход простой – нужно открыть все КПВВ на Донбассе", – подытожил Муса Магомедов.

Ранее боевики "ДНР" заявили, что намерены открыть линию разграничения с 22 июня – для выезда из ОРДО, а с 25 июня – на въезд.

Напомним, 18 июня так называемая власть "ЛНР" приняла решение отменить ограничения на выезд с оккупированной на подконтрольную Украине территорию, введенные из-за пандемии коронавируса.

Как известно, 10 июня "ЛНР" отказалась открыть пункт пропуска в Станице Луганской. "ДНР" не делала никаких заявлений по этому поводу, а просто заблокировала КПВВ.

Позже боевики "ЛДНР" стали требовать, чтобы пункты въезда-выезда на Донбассе пересекали только по предварительно согласованным спискам с последующей самоизоляцией или обсервацией.