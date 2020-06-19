Україна відкрила всі пункти пропуску на кордоні з Євросоюзом

Запрацювали також усі КПП на кордоні з Молдовою

Запрацювали також усі КПП на кордоні з Молдовою

Фото: КОРДОН

Про це повідомив керівник управління організації прикордонного контролю Адміністрації Держприкордонслужби Юрій Лисюк, пише RegioNews.

З 16 червня у пункті пропуску "Шегині", що на кордоні з Польщею, знову почали пропускати автотранспорт, а з 17 червня з’явилася можливість перетинати українсько-румунський кордон у пункті пропуску "Солотвино", – зазначив Лисюк.

Він додав, що як тільки уповноважені органи країн ЄС та Молдови приймуть рішення про відновлення роботи пунктів пропуску на кордоні з Україною. Держприкордонслужба готова забезпечити такий пропуск зі свого боку.

Нагадаємо, раніше в МОЗ назвали області, в яких українці можуть безпечно відпочивати.