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Україна відкрила всі пункти пропуску на кордоні з Євросоюзом
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19 червня 2020, 19:35 1

Україна відкрила всі пункти пропуску на кордоні з Євросоюзом

19 червня 2020, 19:35 1
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Запрацювали також усі КПП на кордоні з Молдовою
Запрацювали також усі КПП на кордоні з Молдовою
Фото: КОРДОН
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Працюють усі пункти, де відновила роботу і суміжна сторона.

Про це повідомив керівник управління організації прикордонного контролю Адміністрації Держприкордонслужби Юрій Лисюк, пише RegioNews.

З 16 червня у пункті пропуску "Шегині", що на кордоні з Польщею, знову почали пропускати автотранспорт, а з 17 червня з’явилася можливість перетинати українсько-румунський кордон у пункті пропуску "Солотвино", – зазначив Лисюк.

Він додав, що як тільки уповноважені органи країн ЄС та Молдови приймуть рішення про відновлення роботи пунктів пропуску на кордоні з Україною. Держприкордонслужба готова забезпечити такий пропуск зі свого боку.

Нагадаємо, раніше в МОЗ назвали області, в яких українці можуть безпечно відпочивати.

Україна кордон Європа Євросоюз Молдова кпп прикордонники
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