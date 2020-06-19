Україна відкрила всі пункти пропуску на кордоні з Євросоюзом
Запрацювали також усі КПП на кордоні з Молдовою
Запрацювали також усі КПП на кордоні з Молдовою
Працюють усі пункти, де відновила роботу і суміжна сторона.
Про це повідомив керівник управління організації прикордонного контролю Адміністрації Держприкордонслужби Юрій Лисюк, пише RegioNews.
З 16 червня у пункті пропуску "Шегині", що на кордоні з Польщею, знову почали пропускати автотранспорт, а з 17 червня з’явилася можливість перетинати українсько-румунський кордон у пункті пропуску "Солотвино", – зазначив Лисюк.
Він додав, що як тільки уповноважені органи країн ЄС та Молдови приймуть рішення про відновлення роботи пунктів пропуску на кордоні з Україною. Держприкордонслужба готова забезпечити такий пропуск зі свого боку.
Нагадаємо, раніше в МОЗ назвали області, в яких українці можуть безпечно відпочивати.
"Укрзалізниця" відновить рух ще півсотні електричокВсі новини »
19 червня 2020, 15:51Бойовики будуть пропускати на окуповану територію двічі на тиждень
19 червня 2020, 15:41Населення України за чотири місяці зменшилось майже на 100 тисяч - Держстат
19 червня 2020, 13:31
13 червня 2020
Куди тягнуть Зеленського друзі Єрмак та Саакашвілі, – НеПогода
06 червня 2020
Віщий Тищенко, вангуючий Черняк и невезучий Кучер, – НеПогода
29 травня 2020
Як бешкетують Тищенко, Бондаренко та "діти Моргунова", – НеПогода
Новий голова Вінницької ОДА: Чому технократа Скальського замінили на КВНщика Борзова
Ексрегіонал Продивус контролює понад 90% автостанцій Вінничини