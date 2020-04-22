Донецьку область закрили для транспорту
Про це повідомляють RegioNews із посиланням на заяву голови Донецької ОДА Павла Кириленка.
Таке рішення прийняли через ситуацію в Святогірській Свято-Успенській лаврі.
"Згідно з наказом командувача ООС, усі в’їзди та виїзди до Донецької області були закриті. Наразі правоохоронці встановлюють осіб, які перебували у лаврі. Це робиться для того, аби ці люди не змогли виїхати з області та пройшли обсервацію в межах певної території”, - сказав Кириленко.
Нагадаємо, що попри карантинні обмеження, у ніч з 18 на 19 квітня у приміщенні релігійної споруди зібралися 300 осіб. Вони не мали індивідуальних засобів захисту (маски або респіратори) й не дотримувалися безпечної соціальної дистанції. Знехтували медичними масками і священнослужителі. За цим фактом поліція вже відкрила кримінальне провадження.
На окупованій російськими військовими території Донецької області у ніч з 18 на 19 квітня під час святкування Великодня, люди також стояли у черзі до ікон та нехтували засобами безпеки. У Донецьку найбільше містян святити великодні кошики пішли у Спасо-Преображенський кафедральний собор. Бойовики, які "охороняли” порядок у великодню ніч, повідомили, що вірян було кілька сотень.
Міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов, коментуючи ситуацію, заявив, що причиною продовження карантинних заходів без пом'якшень можуть стати порушення під час великодніх служб у храмах православної церкви московського патріархату.
Як писали RegioNews раніше, у поточному 2020 році Україна, як і більшість країн світу, не зможе подолати коронавірус. Тому жити в умовах карантинних обмежень та самоізоляції доведеться щонайменше 2 роки.
- 17:25 22 квітня Зеленський пообіцяв закінчити війну на Донбасі до кінця каденції
- 17:13 22 квітня Правозахисники просять оцінити дії мера Івано-Франківська щодо ромів
- 17:09 22 квітня Миколаївська область стала лідером за динамікою поширення COVID-19
- 16:45 22 квітня Результати тестів на коронавірус губляться, а трупи вантажимо самі – керівниця лікарні Миколаєва
- 16:42 22 квітня Кабмін виділив 25 мільйонів на ліквідацію наслідків пожеж в Житомирській області
- 16:29 22 квітня Показали, як військові ЗСУ проходять обсервацію
- 21:48 21 квітня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 14:18 17 квітня Як протистоять коронавірусу в регіонах: хроніка (оновлюється)
- 12:00 18 квітня Голова Рівненської ОДА отримав "квиток на війну"
- 14:38 17 квітня У Житомирській області селяни спалили декілька сіл, коли палили сміття на кладовищі
- 09:59 15 квітня Більшість українців вважають, що президент повинен звільнити Єрмака
- 18:34 21 квітня Шарій, Бужанський і Дубинський координуються для поширення фейків