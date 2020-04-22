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Олександра Василенко журналіст info@regionews.ua
22 квітня 2020, 13:32 8

Донецьку область закрили для транспорту

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22 квітня 2020, 13:32 8
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З 21 квітня Донецьку область закрили для в'їзду та виїзду згідно з наказом командувача ООС
Фото з Facebook-сторінки
З 21 квітня Донецьку область закрили для в'їзду та виїзду згідно з наказом командувача ООС

Про це повідомляють RegioNews із посиланням на заяву голови Донецької ОДА Павла Кириленка.

Таке рішення прийняли через ситуацію в Святогірській Свято-Успенській лаврі.

"Згідно з наказом командувача ООС, усі в’їзди та виїзди до Донецької області були закриті. Наразі правоохоронці встановлюють осіб, які перебували у лаврі. Це робиться для того, аби ці люди не змогли виїхати з області та пройшли обсервацію в межах певної території”, - сказав Кириленко.

Нагадаємо, що попри карантинні обмеження, у ніч з 18 на 19 квітня у приміщенні релігійної споруди зібралися 300 осіб. Вони не мали індивідуальних засобів захисту (маски або респіратори) й не дотримувалися безпечної соціальної дистанції. Знехтували медичними масками і священнослужителі. За цим фактом поліція вже відкрила кримінальне провадження.

На окупованій російськими військовими території Донецької області у ніч з 18 на 19 квітня під час святкування Великодня, люди також стояли у черзі до ікон та нехтували засобами безпеки. У Донецьку найбільше містян святити великодні кошики пішли у Спасо-Преображенський кафедральний собор. Бойовики, які "охороняли” порядок у великодню ніч, повідомили, що вірян було кілька сотень.

Міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов, коментуючи ситуацію, заявив, що причиною продовження карантинних заходів без пом'якшень можуть стати порушення під час великодніх служб у храмах православної церкви московського патріархату.

Як писали RegioNews раніше, у поточному 2020 році Україна, як і більшість країн світу, не зможе подолати коронавірус. Тому жити в умовах карантинних обмежень та самоізоляції доведеться щонайменше 2 роки.







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