Донецкую область закрыли для транспорта
Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на заявление главы Донецкой ОГА Павла Кириленко.
Такое решение приняли из-за ситуации в Святогорской Свято-Успенской лавре.
"Согласно приказу командующего ООС, все въезды и выезды в Донецкой области были закрыты. Сейчас правоохранители устанавливают лиц, которые находились в лавре. Это делается для того, чтобы эти люди не смогли выехать из области и прошли обсервацию в пределах определенной территории”, - сказал Кириленко.
Напомним, что несмотря на карантинные ограничения, в ночь с 18 на 19 апреля в помещении религиозного сооружения собрались 300 человек. Они не имели индивидуальных средств защиты (маски или респираторы) и не придерживались безопасной социальной дистанции. Пренебрегли медицинскими масками и священнослужители. По данному факту полиция уже открыла уголовное производство.
На оккупированной российскими военными территории Донецкой области в ночь с 18 на 19 апреля во время празднования Пасхи, люди также стояли в очереди к иконам и пренебрегли средствами безопасности. В Донецке больше всего горожан святить пасхальные корзины пошли в Спасо-Преображенский кафедральный собор. Боевики, которые "охраняли” порядок в пасхальную ночь, сообщили, что верующих было несколько сотен.
Министр Кабинета министров Олег Немчинов, комментируя ситуацию, заявил, что причиной продления карантинных мер без смягчения могут стать нарушения во время пасхальных служб в храмах православной церкви московского патриархата.
Как писали RegioNews ранее, в текущем 2020 году Украина, как и большинство стран мира, не сможет преодолеть коронавирус. Поэтому жить в условиях карантинных ограничений и самоизоляции придется минимум 2 года.
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