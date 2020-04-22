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Александра Василенко журналист info@regionews.ua
22 апреля 2020, 13:32 7

Донецкую область закрыли для транспорта

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22 апреля 2020, 13:32 7
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С 21 апреля Донецкую область закрыли для въезда и выезда согласно приказу командующего ООС
Фото с Facebook-страницы
С 21 апреля Донецкую область закрыли для въезда и выезда согласно приказу командующего ООС

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на заявление главы Донецкой ОГА Павла Кириленко.

Такое решение приняли из-за ситуации в Святогорской Свято-Успенской лавре.

"Согласно приказу командующего ООС, все въезды и выезды в Донецкой области были закрыты. Сейчас правоохранители устанавливают лиц, которые находились в лавре. Это делается для того, чтобы эти люди не смогли выехать из области и прошли обсервацию в пределах определенной территории”, - сказал Кириленко.

Напомним, что несмотря на карантинные ограничения, в ночь с 18 на 19 апреля в помещении религиозного сооружения собрались 300 человек. Они не имели индивидуальных средств защиты (маски или респираторы) и не придерживались безопасной социальной дистанции. Пренебрегли медицинскими масками и священнослужители. По данному факту полиция уже открыла уголовное производство.

На оккупированной российскими военными территории Донецкой области в ночь с 18 на 19 апреля во время празднования Пасхи, люди также стояли в очереди к иконам и пренебрегли средствами безопасности. В Донецке больше всего горожан святить пасхальные корзины пошли в Спасо-Преображенский кафедральный собор. Боевики, которые "охраняли” порядок в пасхальную ночь, сообщили, что верующих было несколько сотен.

Министр Кабинета министров Олег Немчинов, комментируя ситуацию, заявил, что причиной продления карантинных мер без смягчения могут стать нарушения во время пасхальных служб в храмах православной церкви московского патриархата.

Как писали RegioNews ранее, в текущем 2020 году Украина, как и большинство стран мира, не сможет преодолеть коронавирус. Поэтому жить в условиях карантинных ограничений и самоизоляции придется минимум 2 года.






карантин Донбасс Донецкая область Лавра Пасха
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