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Олександра Василенко журналіст info@regionews.ua
22 квітня 2020, 11:54 26

"Два роки - в нових умовах”: прем'єр розповів, як житиме Україна після епідемії COVID-19

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22 квітня 2020, 11:54 26
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У поточному 2020 році Україна, як і більшість країн світу, не зможе подолати коронавірус. Тому жити в умовах карантинних обмежень та самоізоляції доведеться щонайменше 2 роки
Фото: Pixabay
У поточному 2020 році Україна, як і більшість країн світу, не зможе подолати коронавірус. Тому жити в умовах карантинних обмежень та самоізоляції доведеться щонайменше 2 роки

Таку думку висловивив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв'ю "РБК-Україна", повідомляють RegioNews.

"У цілому світ у цьому році коронавірус не здолає, і нам у будь-якому випадку доведеться жити в умовах уже нового світу і нових соціальних обмежень. Наступні 2 роки світ буде жити в умовах боротьби з коронавірусом, тому не повинно бути ілюзій, що в травні закінчився карантин – і ми всі вийшли і все забули", - сказав голова Кабміну.

Якщо найгірші прогнози фахівців ВООЗ підтвердяться, то Україна, як і більшість країн світу, буде змушена жити у нових умовах. Це масковий режим, дезінфекція, соціальна дистанція, певні правила поведінки у транспорті, у громадських місцях, у магазинах.

Денис Шмигаль не виключає, що, за необхідністю, в Україні доведеться повністю закривати цілі села, міста й області.

Нагадаємо, що Кабмін планує продовжити карантинні обмеження до 11 травня. Це пов'язано з тим, що пік захворюваності на коронавірус очікують на початку травня.

Станом на 9:00 22 квітня в Україні 6592 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 174 летальні, 424 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 467 нових випадків.

Як писали RegioNews раніше, з 21 квітня Почаївську лавру закрили на карантин, поліція обмежила рух транспорту та людей на її територію.


коронавірус Україна карантин прем'єр
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