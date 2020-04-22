"Два роки - в нових умовах”: прем'єр розповів, як житиме Україна після епідемії COVID-19
Таку думку висловивив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв'ю "РБК-Україна", повідомляють RegioNews.
"У цілому світ у цьому році коронавірус не здолає, і нам у будь-якому випадку доведеться жити в умовах уже нового світу і нових соціальних обмежень. Наступні 2 роки світ буде жити в умовах боротьби з коронавірусом, тому не повинно бути ілюзій, що в травні закінчився карантин – і ми всі вийшли і все забули", - сказав голова Кабміну.
Якщо найгірші прогнози фахівців ВООЗ підтвердяться, то Україна, як і більшість країн світу, буде змушена жити у нових умовах. Це масковий режим, дезінфекція, соціальна дистанція, певні правила поведінки у транспорті, у громадських місцях, у магазинах.
Денис Шмигаль не виключає, що, за необхідністю, в Україні доведеться повністю закривати цілі села, міста й області.
Нагадаємо, що Кабмін планує продовжити карантинні обмеження до 11 травня. Це пов'язано з тим, що пік захворюваності на коронавірус очікують на початку травня.
Станом на 9:00 22 квітня в Україні 6592 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 174 летальні, 424 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 467 нових випадків.
Як писали RegioNews раніше, з 21 квітня Почаївську лавру закрили на карантин, поліція обмежила рух транспорту та людей на її територію.
- 12:51 22 квітня Справа "Укрзалізниці”: НАБУ завершила слідство проти Дубневича
- 12:37 22 квітня Антикорупційний суд розгляне справу фігурантів підкупу голови Фонду держмайна
- 12:01 22 квітня В Україні за добу понад 100 медиків захворіли на COVID-19
- 11:57 22 квітня На Херсонщині 72 хворих на COVID-19: двох пенсіонерів госпіталізували у важкому стані
- 11:54 22 квітня "Два роки - в нових умовах”: прем'єр розповів, як житиме Україна після епідемії COVID-19
- 11:52 22 квітня На Рівненщині п’яний підпалив поліцейське авто, бо правоохоронці відмовилися з ним "відсвяткувати" Великдень
- 21:48 21 квітня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 14:18 17 квітня Як протистоять коронавірусу в регіонах: хроніка (оновлюється)
- 12:00 18 квітня Голова Рівненської ОДА отримав "квиток на війну"
- 14:38 17 квітня У Житомирській області селяни спалили декілька сіл, коли палили сміття на кладовищі
- 09:59 15 квітня Більшість українців вважають, що президент повинен звільнити Єрмака
- 22:17 17 квітня Зеленський назвав умови послаблення карантину