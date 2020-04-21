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Олександра Василенко журналіст info@regionews.ua
21 квітня 2020, 14:14 16

Як святкували Великдень у "ДНР”

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21 квітня 2020, 14:14 16
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На окупованій російськими військовими території Донецької області у ніч з 18 на 19 квітня під час святкування Великодня, люди стояли у черзі до ікон та нехтували засобами безпеки
Фото: flickr
На окупованій російськими військовими території Донецької області у ніч з 18 на 19 квітня під час святкування Великодня, люди стояли у черзі до ікон та нехтували засобами безпеки

Про це повідомляють RegioNews із посиланням на підконтрольні бойовикам ЗМІ.

У Донецьку найбільше містян святити великодні кошики пішли у Спасо-Преображенський кафедральний собор. Бойовики, які "охороняли” порядок у великодню ніч, повідомили, що вірян було кілька сотень.

Люди цілували одну ікону, скло якої ніхто не дезінфікував і тим самим наражалися на небезпеку інфікувати COVID-19, туберкульозом чи підхопити інші гострі респіраторні вірусні захворювання. Майже всі були без захисних рукавичок. Деякі прийшли до храму у масках та респіраторах, але все одно не дотримувалися безпечної дистанції.

На подвір'ї собору містяни стояли в тісній шерензі, очікуючи освячення продуктів. Священнослужителі, які виконували цей обряд, теж не мали індивідуальних засобів захисту.

Тим часом у фейковому "МВД ДНР” повідомили про те, що великодні служби відбулися у 186 храмах на території 44 міст і селищ тимчасово окупованої частини Донеччини. Взяти участь у релігійних заходах прийшли 80 тисяч людей.

Нагадаємо, що карантинних обмежень не дотримувалися українці й на підконтрольній ЗСУ території Донецької області. Кримінальне провадження відкрили правоохоронці Донецької області через недотримання карантину служителями Святогірської Свято-Успенської лаври, у якій у великодню ніч проводилася служба.

Як писали RegioNews раніше, великодні богослужіння у храмах України відбулися загалом без порушень, якщо не враховувати окремих випадків. Загалом участь у них взяли 130 тисяч вірян.






Великдень релігія ДНР Донецька область церква
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