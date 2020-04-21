Як святкували Великдень у "ДНР”

На окупованій російськими військовими території Донецької області у ніч з 18 на 19 квітня під час святкування Великодня, люди стояли у черзі до ікон та нехтували засобами безпеки

Фото: flickr

На окупованій російськими військовими території Донецької області у ніч з 18 на 19 квітня під час святкування Великодня, люди стояли у черзі до ікон та нехтували засобами безпеки

Про це повідомляють RegioNews із посиланням на підконтрольні бойовикам ЗМІ. У Донецьку найбільше містян святити великодні кошики пішли у Спасо-Преображенський кафедральний собор. Бойовики, які "охороняли” порядок у великодню ніч, повідомили, що вірян було кілька сотень. Люди цілували одну ікону, скло якої ніхто не дезінфікував і тим самим наражалися на небезпеку інфікувати COVID-19, туберкульозом чи підхопити інші гострі респіраторні вірусні захворювання. Майже всі були без захисних рукавичок. Деякі прийшли до храму у масках та респіраторах, але все одно не дотримувалися безпечної дистанції. На подвір'ї собору містяни стояли в тісній шерензі, очікуючи освячення продуктів. Священнослужителі, які виконували цей обряд, теж не мали індивідуальних засобів захисту. Тим часом у фейковому "МВД ДНР” повідомили про те, що великодні служби відбулися у 186 храмах на території 44 міст і селищ тимчасово окупованої частини Донеччини. Взяти участь у релігійних заходах прийшли 80 тисяч людей. Нагадаємо, що карантинних обмежень не дотримувалися українці й на підконтрольній ЗСУ території Донецької області. Кримінальне провадження відкрили правоохоронці Донецької області через недотримання карантину служителями Святогірської Свято-Успенської лаври, у якій у великодню ніч проводилася служба. Як писали RegioNews раніше, великодні богослужіння у храмах України відбулися загалом без порушень, якщо не враховувати окремих випадків. Загалом участь у них взяли 130 тисяч вірян.









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