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27 марта 2020, 10:28 9

Второй случай коронавируса зафиксировали в Донецкой области

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27 марта 2020, 10:28 9
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В Донецкой области лабораторно подтвердили второй случай коронавируса, заболела 55-летняя жительница Бахмута
Фото: pixabay.com
В Донецкой области лабораторно подтвердили второй случай коронавируса, заболела 55-летняя жительница Бахмута

Об этом, как сообщает RegioNews, на своей странице в Facebook написал глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

Другий лабораторно підтверджений випадок захворювання на коронавірус на Донеччині. Цього разу - у 55-річної жительки...

Опубліковано Павлом Кириленком Четвер, 26 березня 2020 р.

На странице в Facebook Бахмутского городского совета сообщили, что женщину еще 19 марта госпитализировали в КНП "Инфекционная больница г. Мирноград". Лечение в инфекционной больнице продолжается, состояние пациентки стабильное. Также указано, что контактные лица определены, находятся на самоизоляции и под динамическим наблюдением доверенных врачей.

Напомним, первый подтвержденный случай в Донецкой области обнаружили 18 марта.

Всего в Украине на утро 27 марта, по информации Минздрава, коронавирус обнаружили у 218 человек.

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