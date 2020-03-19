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19 березня 2020, 10:18 8

Влада Полтави розробляє план заборони в'їзду та виїзду

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19 березня 2020, 10:18 8
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Полтава має миттєво закрити в'їзд та виїзд у разі появи хоча б одного підтвердженого випадку коронавірусу на території Полтавської області
Фото: facebook/shamota.os
Полтава має миттєво закрити в'їзд та виїзд у разі появи хоча б одного підтвердженого випадку коронавірусу на території Полтавської області

Як передає RegioNews, про це заявив секретар Полтавської міськради Олександр Шамота у своєму Telegram-каналі.

За його словами, Полтава повинна мати план закриття на в'їзд та виїзд у разі потреби.

"Полтава планово проходить першу хвилю карантинних заходів. Впродовж двох днів роботи мобільних груп Оперативний штаб протидії коронавірусу переконався, що більшість підприємців усвідомлюють небезпеку скупчень людей і вирішили припинити роботу, щоб не наражати своїх клієнтів і персонал на небезпеку", - написав він.

Водночас Шамота додав, що ці заходи не можуть бути вичерпними.

"Серед іншого сьогодні важливо забезпечити повну ізоляцію міста, що просто не пустити вірус в місто. Відтак в разі появи хоча б одного підтвердженого випадку на території області, Полтава має миттєво зупинити в'їзд та виїзд у місто будь-яким наземним транспортом", - зазначив секретар Полтавської міськради.

Як зазначається, план заходів, схему роботи та алгоритм дій розроблять найближчим часом разом з правоохоронцями та нацгвардією.

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Нагадаємо, 18 березня у Полтавській міській раді позачергово зібрався виконавчий комітет, щоб обговорити план дій під час епідемії коронавірусу.

У той же день голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов заявив про те, що випадків інфікування коронавірусом у регіоні не виявлено.


коронавірус карантин Полтава Полтавская область
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