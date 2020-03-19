Влада Полтави розробляє план заборони в'їзду та виїзду
Як передає RegioNews, про це заявив секретар Полтавської міськради Олександр Шамота у своєму Telegram-каналі.
За його словами, Полтава повинна мати план закриття на в'їзд та виїзд у разі потреби.
"Полтава планово проходить першу хвилю карантинних заходів. Впродовж двох днів роботи мобільних груп Оперативний штаб протидії коронавірусу переконався, що більшість підприємців усвідомлюють небезпеку скупчень людей і вирішили припинити роботу, щоб не наражати своїх клієнтів і персонал на небезпеку", - написав він.
Водночас Шамота додав, що ці заходи не можуть бути вичерпними.
"Серед іншого сьогодні важливо забезпечити повну ізоляцію міста, що просто не пустити вірус в місто. Відтак в разі появи хоча б одного підтвердженого випадку на території області, Полтава має миттєво зупинити в'їзд та виїзд у місто будь-яким наземним транспортом", - зазначив секретар Полтавської міськради.
Як зазначається, план заходів, схему роботи та алгоритм дій розроблять найближчим часом разом з правоохоронцями та нацгвардією.
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Нагадаємо, 18 березня у Полтавській міській раді позачергово зібрався виконавчий комітет, щоб обговорити план дій під час епідемії коронавірусу.
У той же день голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов заявив про те, що випадків інфікування коронавірусом у регіоні не виявлено.
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