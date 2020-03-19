В Мариуполе начали дезинфицировать улицы
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Мариупольского горсовета.
В работе задействовано одиннадцать единиц техники коммунальных предприятий Зеленого строительства и "Коммунальник".
Обработку планируют проводить ежедневно с шести часов утра, задача на 19 марта - дезинфицировать 200 км основных дорог и 150 км тротуаров. Каждый день маршруты будут корректировать.
Для обработки используется дезраствор на основе хлора. В горсовете утверждают, что раствор согласован с Государственной санитарной службой.
"Он безопасен, как для людей, так и для животных”, - сообщили в горсовете.
Напомним, что в Мариуполе также проходит ежедневная санитарная обработка подъездов жилых домов специальным дезраствором. Такие работы ведутся во всех районах города.
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Напомним, по состоянию на 18 марта подтвердили еще 2 случая коронавируса - в Донецкой области и в Киеве. Таким образом, в Украине лабораторно подтверждено 16 случаев заболевания COVID-19.
11 марта Кабмин ввел карантин во всех областях с 12 марта по 3 апреля. В Киеве запретили массовые мероприятия, будут учиться дистанционно, а пробное ВНО хотят перенести.
16 марта в Украину перестали пускать иностранцев и закрыли около сотни пунктов пропуска, а с 17 марта Украиназакрывает пассажирское авиасообщение из-за пандемии коронавируса в мире.
С 17 марта "Укрзализныця" прекращает международное пассажирское сообщение до конца периода общенационального карантина в Украине.
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