Хворі на коронавірус буковинці почуваються нормально

Медики, які лікують пацієнтів з коронавірусною інфекцією в Чернівцях, як правило, мають справу із нескладними випадками хвороби

Медики, які лікують пацієнтів з коронавірусною інфекцією в Чернівцях, як правило, мають справу із нескладними випадками хвороби

Про це сьогодні вранці у ефірі телеканалу 112 Україна повідомила заступниця голови Чернівецької ОДА Наталія Гусак, пише RegioNews.

За словами Наталії Гусак, першого інфікованого чернівчанина можуть виписати найближчим часом у разі, якщо результати його повторного тесту будуть знову негативними.

Дружина першого інфікованого чернівчанина учора повернулась додому з обсервації.

"Другий пацієнт – також чоловік. У нього є пневмонія. У залежності від доби, у нього може підніматися температура. Його стан так само не є складним. Взагалі у нашій області медики працюють з нескладними випадками", – сказала заступниця голови ОДА.

Вона порівняла ситуацію з поширенням коронавірусу на Буковині із епідемією в Італії, зазначивши, що в цій країні спалах розпочався тоді, коли перші випадки госпіталізації були вже досить складними.

"З десяти випадків у нас дев’ять є нескладними. Діти взагалі почувають себе добре. Зразу після першої доби госпіталізації не було більше ні температури, ні пневмонії. Але ми дотримуємося стандартів ВООЗ, будуть два негативних результати тестування, тільки тоді ми зможемо говорити, що ці люди видужали", – повідомила Наталія Гусак.

Нагадаємо, у Чернівецькій області, 3 березня COVID-19 було виявлено у жителя Чернівців, який повернувся з Італії. Другий випадок підтвердили 12 березня у чоловіка з Чернівецької області, дружина якого перебувала в Італії протягом 14 днів.

16 березня підтвердили ще два випадки коронавірусу у жительок Чернівецької області. За словами медиків, їхній стан є задовільним. 17 березня у Чернівецькій області підтвердили ще шість випадків коронавірусу.

Нагадаємо, у Чернівецькій області вчора запрацювали карантинні блокпости.

Наші журналісти показали, як живуть Чернівці в умовах карантину.

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