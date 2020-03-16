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16 марта 2020, 18:43 6

В Донецкой области есть четыре подозрения на коронавирус - ОГА

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16 марта 2020, 18:43 6
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По состоянию на 16 марта в Донецкой области есть 4 подозрения на заболеваемость коронавирусом среди жителей Мариуполя
Фото: pixabay.com
По состоянию на 16 марта в Донецкой области есть 4 подозрения на заболеваемость коронавирусом среди жителей Мариуполя

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Донецкой облгосадминистрации.

Это люди, которые находились на отдыхе за границей. Сейчас они госпитализированы в инфекционные отделения городской больницы №4 (мать с ребенком) и скорой медицинской помощи города Мариуполя (мужчина и женщина). Сейчас с ними работает медперсонал. Биологические материалы отправлены на исследование в Киев. Результаты лабораторного исследования ожидают получить 17 марта.

Также 16 марта были получены выводы лабораторных исследований трех человек с подозрениями на поражение COVID-19, которые были госпитализированы в Константиновскую инфекционную больницу. Это житель Краматорска и два жителя Славянска. Результаты этих исследований - отрицательные, то есть подозрения на заболеваемость коронавирусом сняты.

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Всего в мире зарегистрировано 169 тысяч 385 случаев заражения коронавирусом.

В Украине по состоянию на 9:00 утра понедельника, 16 марта, уже подтверждено 5 случаев заражения коронавирусом.


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