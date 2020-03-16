Хворих коронавірусом у світі стало більше, ніж в Китаї

У світі з часу появи коронавірусу зареєстрували 169 тисяч 385 випадків зараження. Із них лише 81 тисяча в Китаї

Фото: twitter/XHNews

У світі з часу появи коронавірусу зареєстрували 169 тисяч 385 випадків зараження. Із них лише 81 тисяча в Китаї

Про це повідомляє RegioNews, посилаючись на карту поширення коронавірусу від Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса.

За даними центру, в цілому від Covid-19 вилікувались 77 тис. 257, померли 6513.

Зокрема, за минулу добу у Китаї захворіли коронавірусом 26 осіб. Водночас, із лікарень виписали 1357, померли – 10.

У Італії за цей час кількість тих, хто одужав та помер майже зрівнялась, 369 та 368 осіб відповідно. Інфікувались 3590 людей.

Після Італії, за числом виявлених інфікованих за добу, йдуть Іспанія та Німеччина: 1407 та 1210 випадків. Жодного випадку одужання не зареєстровано. Окрім того, в Іспанії померли 94 особи, в Німеччині – 2.

В Ірані також темпи поширення хвороби дуже стрімкі: за добу підтвердили 1209 випадків. Проте тих, хто подолав вірус також багато – 1631 особа за добу. Померли 113 людей.

У Швейцарії виявили 841 інфікованого, у США – 773, Австрії – 205, Бельгії – 197, Голландії – 176, Норвегії – 131, Греції – 103. У всіх цих країнах, окрім Швейцарії, за добу не зафіксували ні однієї людини, які вилікувалась.

Також вперше Covid-19 підтвердили у Центральноафриканській Республіці, Конго, Екваторіальній Гвінеї та в частково визнаній Республіці Косово.

Нагадаємо, з 17 березня Україна закриває пасажирське авіасполучення через пандемію коронавірусу у світі.

11 березня Кабмін ввів карантин в усіх областях з 12 березня по 3 квітня. В Києві заборонили масові заходи, вчитись будуть дистанційно, а пробне ЗНО хочуть перенести.

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