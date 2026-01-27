18:45  27 січня
В Україну йде потепління до +14 градусів
17:54  27 січня
З'явилися нові подробиці розстрілу поліцейських на Черкащині
17:25  27 січня
Росіяни атакували пасажирський потяг на Харківщині
27 січня 2026, 18:43

На Дніпропетровщині поранена 33-річна жінка, пошкоджено 2 п’ятиповерхівки та газогін

27 січня 2026, 18:43
Фото: Дніпропетровська ОВА
Внаслідок обстрілів та ударів дронів поранена жінка, пошкоджено житлові будинки та об’єкти інфраструктури

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

У Нікополі 27 січня внаслідок ворожого обстрілу постраждала 33-річна жінка. Її госпіталізували у важкому стані, наразі медики надають необхідну допомогу.

Поранену жінку госпіталізували у важкому стані

Протягом усього дня агресор обстрілював не тільки місто, а й район. Артилерійські снаряди та безпілотники FPV потрапляли по населених пунктах Покровської, Червоногригорівської, Марганецької та Мирівської громад.

Внаслідок атак пошкоджені дві п’ятиповерхівки, два приватні будинки, автомобілі та об’єкти інфраструктури, зокрема газогін. Також знищено дві господарські споруди.

Ворожі обстріли пошкодили житлові будинки

Крім того, безпілотник противника зафіксовано над Слов’янською громадою у Синельниківському районі. На щастя, там люди не постраждали, проте місцеві жителі перебували в стані тривоги через небезпечний проліт дрона.

Раніше повідомлялося, внаслідок нічної російської атаки на Одесу загинули двоє чоловіків – їхні тіла рятувальники виявили та витягли з-під завалів зруйнованого будинку на вулиці Прохорівській та на місці влучання у Пересипському районі.

27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
22 січня 2026
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Історія із бронювальним працевлаштуванням Володимира Петрова на Національному військовому меморіальному кладовищі може вийти боком не тільки йому самому, а й владі
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
