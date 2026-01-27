Фото: Дніпропетровська ОВА

Внаслідок обстрілів та ударів дронів поранена жінка, пошкоджено житлові будинки та об’єкти інфраструктури

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

У Нікополі 27 січня внаслідок ворожого обстрілу постраждала 33-річна жінка. Її госпіталізували у важкому стані, наразі медики надають необхідну допомогу.

Поранену жінку госпіталізували у важкому стані

Протягом усього дня агресор обстрілював не тільки місто, а й район. Артилерійські снаряди та безпілотники FPV потрапляли по населених пунктах Покровської, Червоногригорівської, Марганецької та Мирівської громад.

Внаслідок атак пошкоджені дві п’ятиповерхівки, два приватні будинки, автомобілі та об’єкти інфраструктури, зокрема газогін. Також знищено дві господарські споруди.

Ворожі обстріли пошкодили житлові будинки

Крім того, безпілотник противника зафіксовано над Слов’янською громадою у Синельниківському районі. На щастя, там люди не постраждали, проте місцеві жителі перебували в стані тривоги через небезпечний проліт дрона.

Раніше повідомлялося, внаслідок нічної російської атаки на Одесу загинули двоє чоловіків – їхні тіла рятувальники виявили та витягли з-під завалів зруйнованого будинку на вулиці Прохорівській та на місці влучання у Пересипському районі.