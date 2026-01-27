15:54  27 січня
РФ вдарила по стратегічно важливому об'єкту на Львівщині, він не працює
12:40  27 січня
У Запоріжжі неповнолітній стріляв у повітря і поранив себе
10:48  27 січня
Різала ножем, звʼязувала та морила голодом: у Києві жінка катувала 9-річного сина
UA | RU
UA | RU
27 січня 2026, 15:54

РФ вдарила по стратегічно важливому об'єкту на Львівщині, він не працює

27 січня 2026, 15:54
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Ворог вдарив по об'єкту "Нафтогазу" на Львівщині, на ньому зупинено технологічні процеси

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на "Нафтогаз"

"Сьогодні, 27 січня, росія атакувала об’єкт критичної інфраструктури Групи Нафтогаз у західному регіоні України. Внаслідок влучання виникла пожежа", – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, із міркувань безпеки, щоб захистити людей і не допустити забруднення навколишнього середовища, фахівці компанії негайно зупинили технологічні процеси на обʼєкті.

На місці працюють рятувальники ДСНС.

Це вже 15-та цілеспрямована атака на об’єкти "Нафтогазу" лише з початку місяця.

Як повідомлялось, вранці 27 січня ворог атакував місто Броди на Львівщині. Через задимлення місто вкрито димом і відчутний неприємний запах. Навчання у школах скасували.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Нафтогаз РФ війна інфраструктура Львівська область атака
На Львівщині поховали народного депутата Ореста Саламаху, який загинув у ДТП
27 січня 2026, 14:58
У ДСНС показали кадри ліквідації наслідків ворожої атаки на Львівщині
27 січня 2026, 12:47
На Львівщині зупинили бус із прихованою контрабандою на 600 тисяч гривень
27 січня 2026, 12:15
Всі новини »
27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
22 січня 2026
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Історія із бронювальним працевлаштуванням Володимира Петрова на Національному військовому меморіальному кладовищі може вийти боком не тільки йому самому, а й владі
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
Влада Києва пояснила ситуацію із централізованим постачанням гарячої води у місті
27 січня 2026, 16:12
Українські прикордонники показали, як знищують росіян на Покровському напрямку
27 січня 2026, 15:30
Шпигунські камери та навушники: як на Буковині "здавали" водійські іспити за $1500
27 січня 2026, 15:14
На Львівщині поховали народного депутата Ореста Саламаху, який загинув у ДТП
27 січня 2026, 14:58
На Запоріжжі російський дрон прицільно вдарив по авто офіцера-рятувальника
27 січня 2026, 14:41
В Одесі після російської атаки двоє загиблих: тіла витягли з-під завалів
27 січня 2026, 14:29
На Полтавщині водій іномарки збив дитину
27 січня 2026, 14:20
У Рівному водій напідпитку збив підлітка – отримав 2 роки ув'язнення
27 січня 2026, 13:42
На Одещині прикордонники вилучили колекцію старовинних монет, які жінка везла до Румунії
27 січня 2026, 13:34
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Всі публікації »
Тарас Загородній
Віталій Портніков
Андрій Герус
Всі блоги »