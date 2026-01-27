РФ вдарила по стратегічно важливому об'єкту на Львівщині, він не працює

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Ворог вдарив по об'єкту "Нафтогазу" на Львівщині, на ньому зупинено технологічні процеси

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на "Нафтогаз"

"Сьогодні, 27 січня, росія атакувала об’єкт критичної інфраструктури Групи Нафтогаз у західному регіоні України. Внаслідок влучання виникла пожежа", – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, із міркувань безпеки, щоб захистити людей і не допустити забруднення навколишнього середовища, фахівці компанії негайно зупинили технологічні процеси на обʼєкті.

На місці працюють рятувальники ДСНС.

Це вже 15-та цілеспрямована атака на об’єкти "Нафтогазу" лише з початку місяця.

Як повідомлялось, вранці 27 січня ворог атакував місто Броди на Львівщині. Через задимлення місто вкрито димом і відчутний неприємний запах. Навчання у школах скасували.