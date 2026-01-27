У ДСНС показали кадри ліквідації наслідків ранкової атаки на Львівщині

Фото: ДСНС

Рятувальники ліквідовують наслідки ранкової атаки росіян на об’єкт інфраструктури на Львівщині

Про це інформує RegioNews із посиланням на ДСНС.

На місці працюють понад 130 надзвичайників, залучені 36 одиниць спецтехніки.

Попередньо, обійшлося без постраждалих.

Атакований об'єкт знаходиться у Бродах. Згідно з повідомленням міської ради, на об’єкті горять нафтопродукти.

Нагадаємо, вранці 27 січня ворог атакував місто Броди у Золочівському районі. Через задимлення місто вкрито димом і відчутний неприємний запах. Навчання у школах скасували.

У Смільному на Львівщині фахівці зафіксували перевищення рівня оксиду вуглецю. Ситуація контрольована, радіаційний фон у нормі.