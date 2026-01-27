Фото: Днепропетровская ОВА

В результате обстрелов и ударов дронов ранена женщина, повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

В Никополе 27 января в результате вражеских обстрелов пострадала 33-летняя женщина. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии, на данный момент медики оказывают необходимую помощь.

Раненую женщину госпитализировали в тяжелом состоянии

В течение всего дня агрессор обстреливал не только город, но и район. Артиллерийские снаряды и беспилотники FPV попадали по населенным пунктам Покровской, Красногригорьевской, Марганецкой и Мировской громад.

В результате атак повреждены два пятиэтажных, два частных дома, автомобили и объекты инфраструктуры, в том числе газопровод. Также уничтожены две хозяйственных постройки.

Вражеские обстрелы повредили жилые дома

Кроме того, беспилотник противника зафиксирован над Славянской громадой в Синельниковском районе. К счастью, там люди не пострадали, однако местные жители находились в состоянии тревоги из-за опасного пролета дрона.

Ранее сообщалось, в результате ночной российской атаки на Одессу погибли двое мужчин – их тела спасатели обнаружили и вытащили из-под завалов разрушенного дома на улице Прохоровской и на месте попадания в Пересыпском районе.