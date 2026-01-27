18:45  27 января
В Украину идет потепление до +14 градусов
17:54  27 января
Появились новые подробности расстрела полицейских в Черкасской области
17:25  27 января
Россияне атаковали пассажирский поезд в Харьковской области
UA | RU
UA | RU
27 января 2026, 18:43

На Днепропетровщине ранена 33-летняя женщина, повреждены 2 пятиэтажных дома и газопровод

27 января 2026, 18:43
Читайте також українською мовою
Фото: Днепропетровская ОВА
Читайте також
українською мовою

В результате обстрелов и ударов дронов ранена женщина, повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

В Никополе 27 января в результате вражеских обстрелов пострадала 33-летняя женщина. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии, на данный момент медики оказывают необходимую помощь.

Раненую женщину госпитализировали в тяжелом состоянии

В течение всего дня агрессор обстреливал не только город, но и район. Артиллерийские снаряды и беспилотники FPV попадали по населенным пунктам Покровской, Красногригорьевской, Марганецкой и Мировской громад.

В результате атак повреждены два пятиэтажных, два частных дома, автомобили и объекты инфраструктуры, в том числе газопровод. Также уничтожены две хозяйственных постройки.

Вражеские обстрелы повредили жилые дома

Кроме того, беспилотник противника зафиксирован над Славянской громадой в Синельниковском районе. К счастью, там люди не пострадали, однако местные жители находились в состоянии тревоги из-за опасного пролета дрона.

Ранее сообщалось, в результате ночной российской атаки на Одессу погибли двое мужчин – их тела спасатели обнаружили и вытащили из-под завалов разрушенного дома на улице Прохоровской и на месте попадания в Пересыпском районе.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
обстрелы инфраструктура ранение Днепропетровская область Никополь разрушения FPV-дроны
РФ ударила по стратегически важному объекту во Львовской области, он не работает
27 января 2026, 15:54
В ГСЧС показали кадры ликвидации последствий вражеской атаки на Львовщине
27 января 2026, 12:47
Россияне повторно ударили по энергообъекту ДТЭК в Одессе: разрушения колоссальные
27 января 2026, 11:50
Все новости »
27 января 2026
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Разрушенные ракетами ТЭЦ и морозами трубы в домах отремонтировать значительно проще, чем политический раскол, разрушающий во время войны страну
23 января 2026
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Последний форум в Давосе оказался похожим на поминки по прежнему мировому порядку
22 января 2026
Он больше не работает на кладбище. Посадят ли политтехнолога Петрова
История с бронирующим трудоустройством Владимира Петрова на Национальном военном мемориальном кладбище может выйти боком не только ему самому, но и власти
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
Зеленский готов к личной встрече с Путиным
27 января 2026, 20:30
В Кривом Роге 40-летний мужчина ударил знакомого ножом в грудь
27 января 2026, 20:22
Четверо погибших и один ранен: подробности стрельбы по правоохранителям в Черкасской области
27 января 2026, 20:06
В Сумской области россияне убили супругов: мужчина пытался спасти раненую жену
27 января 2026, 19:55
В Киеве задержали белорусскую шпионку, которая собирала данные про украинских военных
27 января 2026, 19:47
В Кривом Роге бизнесмены "нагрели руку" на восстановлении общежития после обстрела: "пропало" несколько миллионов
27 января 2026, 19:45
Графики отключений электроэнергии: когда не будет света 28 января
27 января 2026, 19:43
В Харьковской области вражеский дрон атаковал поезд Чоп-Барвинково: двое пострадавших в больнице
27 января 2026, 19:29
В Полтавской области раскрыта афера с квадрокоптерами для ВСУ на 2,6 млн грн
27 января 2026, 19:22
На Полтавщине судили за уклонение от мобилизации мужчины, получившего повестку к бронированию
27 января 2026, 19:15
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Все публикации »
Тарас Загородний
Виталий Портников
Андркй Герус
Все блоги »