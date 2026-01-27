В Одесі після російської атаки двоє загиблих: тіла витягли з-під завалів

Фото: Одеська МВА

Внаслідок нічної російської атаки в Одесі загинули вже двоє людей

Про це повідомив начальник Одеської МВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

"Під час розбору завалів зруйнованого будинку на вулиці Прохорівській рятувальники деблокували тіло чоловіка", – йдеться у повідомленні.

Трохи раніше Лисак інформував, що на місці влучання у Пересипському районі надзвичайники під завалами виявили тіло чоловіка.

Пошуково-рятувальні роботи тривають.

За даними директорки департаменту охорони здоров’я Одеської міськради Олени Колоденко, станом на зараз відомо про 35 постраждалих.

Нагадаємо, вночі 27 січня росіяни масовано атакували на Одесу ударними безпілотними літальними апаратами. Внаслідок обстрілу пошкоджено об’єкти інфраструктури, житлові будинки, дитячий садок, магазин та будівельний майданчик. Відомо було про 23 постраждалих, серед них діти та вагітна жінка.