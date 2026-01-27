Фото: ДТЕК

Про це передає RegioNews із посиланням на ДТЕК.

Як зазначається, руйнування колосальні і ремонтні роботи потребують тривалого часу, щоб повернути обладнання до працездатного стану.

"Наші бригади взялися до аварійно-відновлювальних робіт після дозволу від рятувальників та військових. Фахівці виконують огляд обладнання, розбирають завали, після – беруться до ремонтів", – повідомили в ДТЕК.

Нагадаємо, вночі 27 січня росіяни масовано атакували на Одесу ударними безпілотниками. Внаслідок обстрілу пошкоджені об’єкти інфраструктури, житлові будинки, дитячий садок, магазин та будівельний майданчик. Відомо про 23 постраждалих, серед них діти та вагітна жінка. Рятувальники шукають трьох людей під завалами.