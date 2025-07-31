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31 липня 2025, 13:55

На Дніпропетровщині прощаються з вагітною жінкою, яка загинула під час удару по пологовому в Кам’янському

31 липня 2025, 13:55
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Фото: Суспільне Дніпро
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У селищі Аули Дніпропетровської області попрощалися з 23-річною Діаною Кошик, яка загинула під час ракетного удару по Кам'янському вночі 29 липня

Про це повідомляє Суспільне Дніпро, передає RegioNews.

Жінка перебувала на сьомому місяці вагітності. Провести її в останню путь зібралися близько двох сотень людей - рідні, друзі та місцеві жителі. Односельці згадують родину загиблої як працьовиту та дружну.

"Дуже хороша сім'я, дуже щаслива сім'я, довгоочікувана дитинка... Молоді, красиві, сильні. Працьовита сім'я, дуже їх всі любили. Це велика втрата не тільки для родини, а й для всього селища", - розповіла жителька Аулів Галина.

Жителі Аулів прощаються з Діаною Кошик

Батько Діани Анатолій пригадує доньку як надзвичайно життєрадісну людину:

"Не боялася висловитися. Могла і нерви трохи попсувати, і пригорнутися так, що все проходило. Весела була завжди. Малювала, мозаїку викладала, квіти вирощувала. Напередодні розмовляли з нею. Сказала, що в неї все добре, побажала, аби ніч була спокійна. Та ніч тепер не закінчиться ніколи".

Жінка була на сьомому місяці вагітності

Сусідка та подруга загиблої Аліна згадує, що Діана завжди виділялася своєю яскравістю і добротою.

"Така яскрава людина не віриться... В магазині працювала, то я, коли приїжджала, то вона мене через весь центр селища махала, кликала: "Аліна, йди сюди!". Обіймала, цьомала. Багато хороших спогадів про неї", - поділилася жінка.

Нагадаємо, що в ніч проти 29 липня російські війська завдали удару балістичними ракетами по Кам'янському. Частково зруйнована триповерхова нежитлова будівля, пошкоджені пологовий будинок і відділення міської лікарні, знищено близько десяти автомобілів. Унаслідок атаки загинули троє людей, ще понад двадцять отримали поранення, серед них була і вагітна жінка.

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