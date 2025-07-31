В Днепропетровской области прощаются с беременной женщиной, которая погибла во время удара по родильному дому в Каменском
В поселке Аулы Днепропетровской области простились с 23-летней Дианой Кошик, которая погибла во время ракетного удара по Каменскому ночью 29 июля
Об этом сообщает Общественное Днепр, передает RegioNews.
Женщина находилась на седьмом месяце беременности. Провести ее в последний путь собрались около двухсот человек - родные, друзья и местные жители. Односельчане вспоминают семью погибшей как трудолюбивую и дружную.
"Очень хорошая семья, очень счастливая семья, долгожданный ребенок... Молодые, красивые, сильные. Трудолюбивая семья, очень их все любили. Это большая потеря не только для семьи, но и для всего поселка", - рассказала жительница Аулов Галина.
Отец Дианы Анатолий вспоминает дочь как чрезвычайно жизнерадостного человека:
"Не боялась высказаться. Могла и нервы немного попортить, и прильнуть так, что все проходило. Веселая была всегда. Рисовала, мозаику выкладывала, цветы выращивала. Накануне разговаривали с ней. Сказала, что у нее все хорошо, пожелала, чтобы ночь была спокойная. Но ночь теперь не кончится никогда."
Соседка и подруга погибшей Алина вспоминает, что Диана всегда выделялась своей яркостью и добротой.
"Такой яркий человек не верится... В магазине работал, то я, когда приезжала, то она меня через весь центр поселка махала, звала: "Алина, иди сюда!". Обнимала, целовалась. Много хороших воспоминаний о ней", - поделилась женщина.
Напомним, что в ночь на 29 июля российские войска нанесли удар баллистическими ракетами по Каменскому. Частично разрушено трехэтажное нежилое здание, повреждены роддом и отделение городской больницы, уничтожено около десяти автомобилей. В результате атаки погибли три человека, еще более двадцати получили ранения, среди них была и беременная женщина.