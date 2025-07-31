Фото: Общественное Днепр

В поселке Аулы Днепропетровской области простились с 23-летней Дианой Кошик, которая погибла во время ракетного удара по Каменскому ночью 29 июля

Об этом сообщает Общественное Днепр, передает RegioNews.

Женщина находилась на седьмом месяце беременности. Провести ее в последний путь собрались около двухсот человек - родные, друзья и местные жители. Односельчане вспоминают семью погибшей как трудолюбивую и дружную.

"Очень хорошая семья, очень счастливая семья, долгожданный ребенок... Молодые, красивые, сильные. Трудолюбивая семья, очень их все любили. Это большая потеря не только для семьи, но и для всего поселка", - рассказала жительница Аулов Галина.

Жители Аулов прощаются с Дианой Корзина

Отец Дианы Анатолий вспоминает дочь как чрезвычайно жизнерадостного человека:

"Не боялась высказаться. Могла и нервы немного попортить, и прильнуть так, что все проходило. Веселая была всегда. Рисовала, мозаику выкладывала, цветы выращивала. Накануне разговаривали с ней. Сказала, что у нее все хорошо, пожелала, чтобы ночь была спокойная. Но ночь теперь не кончится никогда."

Женщина была на седьмом месяце беременности

Соседка и подруга погибшей Алина вспоминает, что Диана всегда выделялась своей яркостью и добротой.

"Такой яркий человек не верится... В магазине работал, то я, когда приезжала, то она меня через весь центр поселка махала, звала: "Алина, иди сюда!". Обнимала, целовалась. Много хороших воспоминаний о ней", - поделилась женщина.

Напомним, что в ночь на 29 июля российские войска нанесли удар баллистическими ракетами по Каменскому. Частично разрушено трехэтажное нежилое здание, повреждены роддом и отделение городской больницы, уничтожено около десяти автомобилей. В результате атаки погибли три человека, еще более двадцати получили ранения, среди них была и беременная женщина.