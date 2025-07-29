Удар по Кам'янському: кількість постраждалих збільшилась, у важкому стані вагітна жінка
У Кам'янському збільшилась кількість поранених внаслідок ракетного удару. Також в ОВА показали нові кадри з місця подій
Про це повідомляє голова ОВА, передає RegioNews.
За словами Сергія Лисака, внаслідок нічної атаки на Камʼянське постраждали 22 місцевих жителів. Відомо, що серед них 10 людей — це медичні працівники, акушери, анестезіолог.
"Один з фахівців залишається у важкому стані. Як і вагітна жінка", - повідомив голова ОВА.
Нагадаємо, в ніч на 29 липня російські окупанти вдарили по Кам'янському ракетою. Внаслідок атаки ворога сталась пожежа. Пошкоджені пологовий будинок та відділення лікарні.
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