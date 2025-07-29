Росіяни вдарили ракетами по Кам'янському: є загиблі та поранені, серед них – вагітна жінка

фото: Сергій Лисак

Сьогодні вночі росіяни завдали ракетного удару по Кам'янському на Дніпропетровщині. Через обстріли пошкоджені пологовий будинок та відділення міської лікарні. Дві людини загинули, ще п'ятеро – поранені

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

У місті частково зруйнована триповерхова будівля, що не експлуатувалася.

"Загинули двоє людей. Ще п'ятеро постраждалих. Дві жінки – "важкі". Одна з них – вагітна. Троє пацієнтів у стані середньої тяжкості", – йдеться в повідомленні.