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29 липня 2025, 07:45

Росіяни вдарили ракетами по Кам'янському: є загиблі та поранені, серед них – вагітна жінка

29 липня 2025, 07:45
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фото: Сергій Лисак
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Сьогодні вночі росіяни завдали ракетного удару по Кам'янському на Дніпропетровщині. Через обстріли пошкоджені пологовий будинок та відділення міської лікарні. Дві людини загинули, ще п'ятеро – поранені

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

У місті частково зруйнована триповерхова будівля, що не експлуатувалася.

"Загинули двоє людей. Ще п'ятеро постраждалих. Дві жінки – "важкі". Одна з них – вагітна. Троє пацієнтів у стані середньої тяжкості", – йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що протягом дня 28 липня російські війська завдали ударів по Нікопольському та Синельниківському районах. Поранення дістали троє осіб.

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війна загиблі окупанти Дніпропетровська область ракетний удар постраждалі Кам'янське Сергій Лисак
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