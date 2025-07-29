Удар по Кам'янському: у соцмережах показали, як після атаки виглядає пологовий будинок
Внаслідок балістики у Кам'янському постраждав пологовий будинок. У мережі показали, як тепер виглядає будівля
Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.
У соцмережах показали, як виглядає пологовий будинок у Кам'янському після балістичної атаки. Медики розповіли, що їм вдалось евакуювати дев'ять породіль з дев'ятьма немовлятами. Вони цілі та неушкоджені.
Зараз всі необхідні служби працюють над ліквідацією наслідків атаки.
Нагадаємо, що в ніч на 29 липня російські війська завдали удару по Кам'янському. Пошкоджень зазнали пологовий будинок та відділення лікарні. Троє людей загинули. Ще п'ятеро людей отримали поранення.
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