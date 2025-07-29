Фото: ДСНС

Внаслідок балістики у Кам'янському постраждав пологовий будинок. У мережі показали, як тепер виглядає будівля

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

У соцмережах показали, як виглядає пологовий будинок у Кам'янському після балістичної атаки. Медики розповіли, що їм вдалось евакуювати дев'ять породіль з дев'ятьма немовлятами. Вони цілі та неушкоджені.

Зараз всі необхідні служби працюють над ліквідацією наслідків атаки.

Нагадаємо, що в ніч на 29 липня російські війська завдали удару по Кам'янському. Пошкоджень зазнали пологовий будинок та відділення лікарні. Троє людей загинули. Ще п'ятеро людей отримали поранення.