"Почала стікати кров’ю": поранену вагітну з Кам’янського рятують у лікарні Дніпра
У результаті ворожого обстрілу Кам’янського тяжке поранення дістала вагітна жінка
Про це повідомляє генеральний директор закладу, передає RegioNews.
Її доправили до Дніпра, де медики місцевої лікарні провели надскладну операцію.
Пацієнтка, 27-річна Катерина, на момент госпіталізації перебувала у вкрай важкому стані. Унаслідок мінно-вибухового поранення в неї були пошкоджені мозкові судини, діагностовано гематому та уламкові ураження кісток черепа. Під час кількагодинного оперативного втручання хірурги вилучили металевий осколок, зупинили кровотечу, виконали пластику оболонок мозку й шкіри.
Попри складність травми та високий ризик для життя, лікарям вдалося стабілізувати стан пацієнтки. Наразі вона приходить до тями, спілкується з рідними й перебуває під постійним наглядом медиків. За словами лікарів, найближчі дні будуть вирішальними для її повного одужання.
Медики відзначають, що вдалося зберегти не лише життя самої жінки, а й її ненародженої дитини. Як зазначив керівник лікарні, шансів на порятунок було обмаль, однак командна робота лікарів дала позитивний результат.
Нагадаємо про удар по Кам'янському: кількість постраждалих збільшилась, у важкому стані вагітна жінка. Внаслідок нічної атаки на Камʼянське постраждали 22 місцевих жителів. Раніше повідомлялося, рятувальники показали наслідки ракетного удару по Кам’янському.