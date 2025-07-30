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Про це повідомляє генеральний директор закладу, передає RegioNews.

Її доправили до Дніпра, де медики місцевої лікарні провели надскладну операцію.

Пацієнтка, 27-річна Катерина, на момент госпіталізації перебувала у вкрай важкому стані. Унаслідок мінно-вибухового поранення в неї були пошкоджені мозкові судини, діагностовано гематому та уламкові ураження кісток черепа. Під час кількагодинного оперативного втручання хірурги вилучили металевий осколок, зупинили кровотечу, виконали пластику оболонок мозку й шкіри.

Попри складність травми та високий ризик для життя, лікарям вдалося стабілізувати стан пацієнтки. Наразі вона приходить до тями, спілкується з рідними й перебуває під постійним наглядом медиків. За словами лікарів, найближчі дні будуть вирішальними для її повного одужання.

Медики відзначають, що вдалося зберегти не лише життя самої жінки, а й її ненародженої дитини. Як зазначив керівник лікарні, шансів на порятунок було обмаль, однак командна робота лікарів дала позитивний результат.

Нагадаємо про удар по Кам'янському: кількість постраждалих збільшилась, у важкому стані вагітна жінка. Внаслідок нічної атаки на Камʼянське постраждали 22 місцевих жителів. Раніше повідомлялося, рятувальники показали наслідки ракетного удару по Кам’янському.