фото: Патрульна поліція Дніпропетровської області

У спекотну пору року дорожнє покриття особливо вразливе до пошкоджень, тож влада вводить сезонні обмеження для великовантажного транспорту

Про це повідомляє патрульна поліція Дніпроптеровської області, передає RegioNews.

У вівторок, 15 липня, з 11:00 на території Дніпропетровщини запровадили тимчасову заборону на рух великогабаритного транспорту дорогами державного значення. Обмеження діятимуть у зв’язку з підвищенням температури повітря понад +28°C. Такі заходи спрямовані на захист дорожнього покриття від деформації в умовах аномальної спеки.

Під заборону підпадають вантажні автомобілі з фактичною масою понад 24 тонни та навантаженням на вісь понад 7 тонн. Як уточнюють у Службі відновлення та розвитку інфраструктури в області, високі температури розм’якшують асфальтобетон, що значно підвищує ризик утворення колій, тріщин і просідань на проїзній частині.

Водії, які прямують через регіон, можуть зупинитися на спеціально облаштованих майданчиках для тимчасової стоянки. Такі зони розташовані у смугах відведення автомобільних доріг, а також біля об’єктів дорожнього сервісу. Обмеження є тимчасовими та скасовуються після зниження температури повітря до безпечного рівня для дорожньої інфраструктури.

Раніше повідомлялося, завтра частина областей потерпатиме від спеки, а в інших – дощі з грозами.