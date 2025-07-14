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14 липня 2025, 20:51

Дрони, артилерія та авіабомби: росіяни накрили вогнем Дніпропетровщину

14 липня 2025, 20:51
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Фото: ОВА
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Окупанти протягом доби знову атакували Дніпропетровську область. Внаслідок обстрілів стались пожежі

Про це повідомив голова ОВА, передає RegioNews.

За словами Сергія Лисака, 14 липня росіяни атакували Нікопольщину дронами та артилерією. Росіяни поцілили по Нікополю, Марганецькій, Мирівській та Покровській громадах. Отримала травми 63-річна жінка.

Внаслідок обстрілів стались пожежі. Пошкоджені адмінбудівля, інфраструктура, 2 приватні будинки, 3 господарські споруди, одна – знищена. Зачепило газогін.

Під обстрілами також була Синельниківщина. Росіяни вдарили по громаді керованими авіабомбами. Сталось загоряння трави. Вночі на район окупанти спрямували безпілотник та авіабомбу: пошкоджена будівля, що не експлуатувалася, автобусна зупинка та автівки.

Також були удари дронами по Зеленодольській громаді Криворізького районах.

Нагадаємо, раніше росіяни артилерією атакували багатоповерхівку в Корабельному районі Херсона. Внаслідок обстрілу двоє людей зазнали вибухових травм та контузій. Лікарі надають постраждалим медичну допомогу.

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