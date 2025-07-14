фото: Національна поліція України

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

У Нікополі після ворожого обстрілу поліцейські врятували 35-річного чоловіка, який отримав важкі поранення внаслідок прямого влучання снаряда в житловий будинок. За попередньою інформацією, під час атаки в приміщенні також перебувала його 27-річна дружина. Від отриманих травм вона загинула на місці.

Обстріл стався 12 липня після 11-ї години. Внаслідок влучання російського снаряда було частково зруйновано приватний будинок. Після надходження повідомлення на місце одразу прибув екіпаж сектору реагування патрульної поліції Нікопольського райуправління. Правоохоронці, не чекаючи приїзду "швидкої", оперативно транспортували пораненого чоловіка службовим автомобілем до лікарні.

Крім цієї родини, у результаті артобстрілу постраждали ще двоє людей з сусідніх будинків - літня жінка та 15-річний підліток. Медики діагностували у них акубаротравми. Снаряди також пошкодили кілька приватних осель та господарських споруд.

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