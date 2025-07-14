11:22  14 липня
На Тернопільщині пасажир випав з авто і загинув
08:25  14 липня
З України намагалися вивезти стародруки, датовані 1704 роком
05:05  14 липня
Пірнув і зник у воді: у Запоріжжі потонув 17-річний юнак
UA | RU
UA | RU
14 липня 2025, 18:47

У Нікополі снаряд влучив у будинок: загинула 27-річна жінка, її чоловіка вдалося врятувати - відео

14 липня 2025, 18:47
Читайте также на русском языке
фото: Національна поліція України
Читайте также
на русском языке

Швидка реакція правоохоронців допомогла врятувати пораненого чоловіка

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

У Нікополі після ворожого обстрілу поліцейські врятували 35-річного чоловіка, який отримав важкі поранення внаслідок прямого влучання снаряда в житловий будинок. За попередньою інформацією, під час атаки в приміщенні також перебувала його 27-річна дружина. Від отриманих травм вона загинула на місці.

Обстріл стався 12 липня після 11-ї години. Внаслідок влучання російського снаряда було частково зруйновано приватний будинок. Після надходження повідомлення на місце одразу прибув екіпаж сектору реагування патрульної поліції Нікопольського райуправління. Правоохоронці, не чекаючи приїзду "швидкої", оперативно транспортували пораненого чоловіка службовим автомобілем до лікарні.

Крім цієї родини, у результаті артобстрілу постраждали ще двоє людей з сусідніх будинків - літня жінка та 15-річний підліток. Медики діагностували у них акубаротравми. Снаряди також пошкодили кілька приватних осель та господарських споруд.

Раніше повідомлялося, Росія вдарила "шахедами" по Дніпропетровщині: поранені 3 цивільних, серед них - діти.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Нікополь кров загибла поранені Дніпропетровська область евакуація війна обстріл
На Харківщині внаслідок обстрілу БпЛА загинула жінка, поранено 10 осіб: поліція оприлюднила кадри
14 липня 2025, 17:07
Палає вантажівка на трасі Дніпро–Нікополь: клуби чорного диму видно за кілька кілометрів
14 липня 2025, 14:59
Росіяни втретє поцілили по Сумській громаді: поранено людину, пошкоджено медзаклад
14 липня 2025, 14:40
Всі новини »
14 липня 2025
Зміни до законодавства і битва Залужний-Зеленський. Чи варто чекати виборів найближчим часом
Влада із сателітами нібито як готується до виборів, але поки готуватися ні до чого, хіба до перемоги Залужного
11 липня 2025
"Самогубства" в Росії. Чи є в них український слід – і чому Кремль про нього мовчить
Загадкові смерті російських топчиновників – одна із ознак того, що час імперії добігає кінця, і руку до цього знову доклала Україна
09 липня 2025
Чому Кабмін відмовився призначати обраного голову БЕБ, і чим це загрожує Україні
Влада, яка закривала очі на російських родичів керівників АМКУ та ЗСУ, раптом витягла цю карту в ситуації із реформою Бюро економічної безпеки
07 липня 2025
Невидима боротьба переселенців: як українці виживають на новому місці
За даними Міжнародної організації з міграції, безробіття серед внутрішньо переміщених осіб (ВПО) на 15% вище в порівнянні з непереміщеними громадянами. Також серед переселенців на 10% більше людей, як...
Скасовано тендер на 160 млн грн: у Києві хотіли "відремонтувати" крематорій за завищеною ціною
14 липня 2025, 18:32
У Києві чоловік намагався накласти на себе руки просто посеред будівельного майданчика
14 липня 2025, 18:16
У Вінниці фанатку РФ засудили до ув'язнення
14 липня 2025, 17:56
158 затриманих та понад 1 190 врятованих: подробиці масштабної операції проти торгівлі людьми
14 липня 2025, 17:52
Українська співачка Джамала стала членкинею Академії звукозапису США
14 липня 2025, 17:30
Смертельна ДТП на Київщині: водій мотоцикла загинув на місці
14 липня 2025, 17:15
На Харківщині внаслідок обстрілу БпЛА загинула жінка, поранено 10 осіб: поліція оприлюднила кадри
14 липня 2025, 17:07
В Україні буде нова прем'єрка: що про неї відомо
14 липня 2025, 17:03
Хакери вкрали 4 мільйони гривень з рахунків підприємств України
14 липня 2025, 16:46
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Зміни до законодавства і битва Залужний-Зеленський. Чи варто чекати виборів найближчим часом
"Самогубства" в Росії. Чи є в них український слід – і чому Кремль про нього мовчить
Всі публікації »
Віктор Уколов
Вадим Денисенко
Мар'яна Безугла
Всі блоги »