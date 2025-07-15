ППО збила 16 цілей: у Дніпрі через атаку російських БпЛА пошкоджені житлові будинки та гімназія

фото: Сергій Лисак

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

"У Дніпрі внаслідок атаки БпЛА пошкоджені багатоповерхівка, 6 приватних будинків, гімназія", — поінформував очільник ОВА.

Нікопольщина перебувала під ударами FPV-дронів та артилерії. Агресор поцілив по райцентру, Червоногригорівській і Марганецькій громадах. На щастя, минулося без загиблих та поранених.