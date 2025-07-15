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15 липня 2025, 09:15

ППО збила 16 цілей: у Дніпрі через атаку російських БпЛА пошкоджені житлові будинки та гімназія

15 липня 2025, 09:15
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фото: Сергій Лисак
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Вночі війська РФ атакували Дніпропетровщину ударними дронами. Сили ППО збили 16 ворожих БпЛА

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

"У Дніпрі внаслідок атаки БпЛА пошкоджені багатоповерхівка, 6 приватних будинків, гімназія", — поінформував очільник ОВА.

Нікопольщина перебувала під ударами FPV-дронів та артилерії. Агресор поцілив по райцентру, Червоногригорівській і Марганецькій громадах. На щастя, минулося без загиблих та поранених.

Нагадаємо, у ніч на 15 липня сили ППО в Кіровоградській області відбивали чергову атаку ворожих безпілотників. Декілька дронів успішно збили.

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війна обстріли ЗСУ Дніпропетровська область дрон БПЛА атака ППО Лисак Сергій Петрович Нікопольщина
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