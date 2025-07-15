ППО збила 16 цілей: у Дніпрі через атаку російських БпЛА пошкоджені житлові будинки та гімназія
Вночі війська РФ атакували Дніпропетровщину ударними дронами. Сили ППО збили 16 ворожих БпЛА
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.
"У Дніпрі внаслідок атаки БпЛА пошкоджені багатоповерхівка, 6 приватних будинків, гімназія", — поінформував очільник ОВА.
Нікопольщина перебувала під ударами FPV-дронів та артилерії. Агресор поцілив по райцентру, Червоногригорівській і Марганецькій громадах. На щастя, минулося без загиблих та поранених.
Нагадаємо, у ніч на 15 липня сили ППО в Кіровоградській області відбивали чергову атаку ворожих безпілотників. Декілька дронів успішно збили.
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