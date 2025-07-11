Завтра частина областей потерпатиме від спеки, а в інших – дощі з грозами

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У неділю синоптична ситуація в Україні особливо не зміниться

Як передає RegioNews, про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

За її словами, в суботу, 12 липня, найспекотнішими в Україні будуть Луганщина, Харківщина, Донеччина, Дніпропетровщина, Запоріжжя, частина Херсонщини та степова частина Криму, тут очікується +33…+38 градусів.

У західних областях температура повітря становитиме +21…+25 градусів.

В північній частині погода обіцяє комфортні +24…+28 градусів.

"У центральних областях впродовж дня передбачається: на Вінниччині +22…+24, на Черкащині та Полтавщині +25…+29, у Кропивницькому з районами +26…+30, на Дніпропетровщині +30…+35 градусів", - йдеться у повідомленні.

У південній частині у суботу температура повітря становитиме +30…+33 градуси, на Запоріжжі та в степовій частині Криму стовпчики термометрів коливатимуться у межах +33…+37 градусів.

"Дощі з грозами пройдуть 12-го липня місцями в західних областях, а також у другій половині дня на Сумщині, Черкащині, Полтавщині, Харківщині, Дніпропетровщині. На решті території України - без опадів", - підсумувала Н.Діденко.

Нагадаємо, найближчими днями в Україні очікується підвищений рівень пожежної небезпеки.