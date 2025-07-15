фото: Патрульная полиция Днепропетровской области

В жаркое время года дорожное покрытие особенно уязвимо к повреждениям, поэтому власти вводят сезонные ограничения для большегрузного транспорта

Об этом сообщает патрульная полиция Днепроптеровской области, передает RegioNews.

Во вторник, 15 июля, с 11:00 на территории Днепропетровщины ввели временный запрет на движение крупногабаритного транспорта по дорогам государственного значения. В связи с повышением температуры воздуха более +28°C.

Под запрет подпадают грузовые автомобили с фактической массой более 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн. Как уточняют в Службе восстановления и развития инфраструктуры в области, высокие температуры размягчают асфальтобетон, что значительно повышает риск образования путей, трещин и просадок на проезжей части.

Водители, следующие через регион, могут остановиться на специально обустроенных площадках для временной стоянки. Такие зоны расположены в полосах отвода автомобильных дорог, а также у объектов дорожного сервиса. Ограничения временные и отменяются после снижения температуры воздуха до безопасного уровня для дорожной инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что завтра часть областей будет страдать от жары, а в других - дожди с грозами.