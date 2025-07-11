Фото: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

Протягом дня 11 липня російські військові застосували ударні FPV-дрони та артилерію. Під вогонь потрапили кілька громад, зокрема Нікопольська, Мирівська, Покровська та Марганецька. Внаслідок обстрілів постраждали двоє чоловіків. Обох госпіталізували. Один із поранених перебуває у тяжкому стані.

Вибухами пошкоджено цивільну інфраструктуру. У Нікополі зафіксовано руйнування у двох багатоквартирних будинках, приватній оселі та господарській споруді. Постраждали також аптека, кафе й мікроавтобус. Влучання спричинило пожежу, пошкоджено газогін і лінію електропередач.

Вранці 11 липня удари безпілотників зазнала також Синельниківщина. Під атаку потрапили Петропавлівська та Межівська громади. Внаслідок ворожого удару травмований 58-річний чоловік. Його шпиталізували. Лікарі оцінюють стан як середньої тяжкості. У громаді також пошкоджено транспорт.

Наразі фахівці обстежують місця обстрілів, триває ліквідація наслідків. Правоохоронці документують кожен факт воєнного злочину.

Раніше повідомлялося, окупанти вдарили по Дніпропетровщині: виникли пожежі, пошкоджене сільгосппідприємство.