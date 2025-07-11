13:38  11 липня
На Запоріжжі фіксують нашестя сарани: перші відео з місця
10:10  11 липня
Поблизу Львова на BMW впало дерево: постраждала 17-річна дівчина
06:40  11 липня
З України намагалися вивезти старовинну ікону Ісуса Христа
UA | RU
UA | RU
11 липня 2025, 18:59

Троє поранених через атаки на Дніпропетровщині: серед них - важко травмований

11 липня 2025, 18:59
Читайте также на русском языке
Фото: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак
Читайте также
на русском языке

Ворожа армія вкотре атакувала Нікопольський район

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

Протягом дня 11 липня російські військові застосували ударні FPV-дрони та артилерію. Під вогонь потрапили кілька громад, зокрема Нікопольська, Мирівська, Покровська та Марганецька. Внаслідок обстрілів постраждали двоє чоловіків. Обох госпіталізували. Один із поранених перебуває у тяжкому стані.

Вибухами пошкоджено цивільну інфраструктуру. У Нікополі зафіксовано руйнування у двох багатоквартирних будинках, приватній оселі та господарській споруді. Постраждали також аптека, кафе й мікроавтобус. Влучання спричинило пожежу, пошкоджено газогін і лінію електропередач.

Вранці 11 липня удари безпілотників зазнала також Синельниківщина. Під атаку потрапили Петропавлівська та Межівська громади. Внаслідок ворожого удару травмований 58-річний чоловік. Його шпиталізували. Лікарі оцінюють стан як середньої тяжкості. У громаді також пошкоджено транспорт.

Наразі фахівці обстежують місця обстрілів, триває ліквідація наслідків. Правоохоронці документують кожен факт воєнного злочину.

Раніше повідомлялося, окупанти вдарили по Дніпропетровщині: виникли пожежі, пошкоджене сільгосппідприємство.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Дніпропетровська область обстріли Синельникове Нікополь FPV-дрон поранені руйнування війна
Потужний град накрив Дніпропетровщину: область потерпає від негоди
11 липня 2025, 17:54
Попереджають про небезпеку для п’яти регіонів України: зафіксовано підозрілу повітряну активність
11 липня 2025, 15:23
Україну атакували 79 дронів: зафіксовано влучання у 8 локаціях
11 липня 2025, 15:21
Всі новини »
11 липня 2025
"Самогубства" в Росії. Чи є в них український слід – і чому Кремль про нього мовчить
Загадкові смерті російських топчиновників – одна із ознак того, що час імперії добігає кінця, і руку до цього знову доклала Україна
09 липня 2025
Чому Кабмін відмовився призначати обраного голову БЕБ, і чим це загрожує Україні
Влада, яка закривала очі на російських родичів керівників АМКУ та ЗСУ, раптом витягла цю карту в ситуації із реформою Бюро економічної безпеки
07 липня 2025
Невидима боротьба переселенців: як українці виживають на новому місці
За даними Міжнародної організації з міграції, безробіття серед внутрішньо переміщених осіб (ВПО) на 15% вище в порівнянні з непереміщеними громадянами. Також серед переселенців на 10% більше людей, як...
03 липня 2025
Переставляння ліжок. Як Кабміни Зеленського трансформувалися і чим це завершиться
Шість останніх років Кабінет міністрів, який фактично втратив суб’єктність, перетворився на місце, де безперестанку "переставляють ліжка", не розуміючи, що це не приносить жодного позитивного результа...
На Дніпропетровщині встановлять 25 чеських систем очищення води на $6,75 млн
11 липня 2025, 19:10
Росіяни з Запорізької області вивезли дітей до воєнізованого табору
11 липня 2025, 18:59
Охороняли катівні, розселяли рашистів і грабували будинки: викрили 7 колаборантів у Херсоні
11 липня 2025, 18:41
На Черкащині затримали браконьєрів: риболовлею завдали збитків на понад 2 млн грн
11 липня 2025, 18:20
Потужний град накрив Дніпропетровщину: область потерпає від негоди
11 липня 2025, 17:54
Убитий полковник СБУ Вороніч брав участь у спецоперації в Курській області та ліквідації "Мотороли" — NYT
11 липня 2025, 17:27
На Київщині шахраї вкрали мільйони у родичів зниклих безвісти військових
11 липня 2025, 17:15
На Львівщині колишній військовий заробляв на фейкових документах для ухилянтів
11 липня 2025, 16:58
450 тис. грн на лікування вигаданої хвороби: шахрайка з Івано-Франківщини ошукала військових
11 липня 2025, 16:57
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
"Самогубства" в Росії. Чи є в них український слід – і чому Кремль про нього мовчить
Чому Кабмін відмовився призначати обраного голову БЕБ, і чим це загрожує Україні
Всі публікації »
Віктор Уколов
Вадим Денисенко
Мар'яна Безугла
Всі блоги »