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11 июля 2025, 18:59

Трое раненых из-за атак на Днепропетровщине: среди них - тяжело травмированный

11 июля 2025, 18:59
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Фото: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак
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Вражеская армия в очередной раз атаковала Никопольский район

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

В течение дня 11 июля российские военные применили ударные FPV-дроны и артиллерию. Под огонь попали несколько громад, в том числе Никопольская, Мировская, Покровская и Марганецкая. В результате обстрелов пострадали двое мужчин. Обоих госпитализировали. Один из раненых находится в тяжелом состоянии.

Взрывами повреждена гражданская инфраструктура. В Никополе зафиксировано разрушение в двух многоквартирных домах, частном доме и хозяйственном сооружении. Пострадали также аптека, кафе и микроавтобус. Попадание вызвало пожар, поврежден газопровод и линию электропередач.

Утром 11 июля удары беспилотников потерпела также Синельниковщина. Под атаку попали Петропавловская и Межевская громады. В результате вражеского удара травмирован 58-летний мужчина. Его госпитализировали. Врачи оценивают состояние как средней тяжести. В громаде также поврежден транспорт.

В настоящее время специалисты обследуют места обстрелов, продолжается ликвидация последствий. Правоохранители документируют каждый факт военного преступления.

Ранее сообщалось, оккупанты ударили по Днепропетровщине: возникли пожары, повреждено сельхозпредприятие.

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