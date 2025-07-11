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11 липня 2025, 15:23

Попереджають про небезпеку для п’яти регіонів України: зафіксовано підозрілу повітряну активність

11 липня 2025, 15:23
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фото: Телеграм/Times of Ukraine: Новини | Україна
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У кількох областях України зафіксовано підозрілу активність у повітряному просторі

Про це повідомляють моніторингові Телеграм-канали, опираючись на дані з онлайн-сервісу Flightradar24, який у режимі реального часу відстежує польоти, передає RegioNews.

Користувачі звернули увагу на появу невідомих повітряних об’єктів над територією країни, зокрема над Дніпропетровською, Київською, Черкаською, Полтавською та Одеською областями.

Аналітики повітряного моніторингу попереджають, що в таких випадках російські війська можуть здійснювати хаотичні атаки без вибору конкретної цілі. Це створює додаткові ризики для регіонів, над якими були зафіксовані аномалії. За словами спостерігачів, подібна поведінка ворога вже неодноразово призводила до ударів по інфраструктурних об’єктах, житлових районах та транспортних вузлах.

У зв’язку з цим мешканцям зазначених областей радять не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, заздалегідь продумати маршрути до укриттів та слідкувати за оновленнями з офіційних джерел.

Раніше повідомлялося, у Києві зросла кількість постраждалих через російську атаку.

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