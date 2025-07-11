Україну атакували 79 дронів: зафіксовано влучання у 8 локаціях
У ніч на 11 липня російська армія атакувала 79-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ.
Зазначається, що повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Станом на 13.00 протиповітряною обороною збито 44 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, півдні, сході та в центрі країни.
Крім того, 16 дронів – локаційно втрачені/подавлені РЕБ.
Зафіксовано влучання 19 БпЛА у 8 локаціях, падіння збитих (уламки) на 3 локаціях.
Нагадаємо, нещодавно на одному з активних напрямків фронту розвідники бригади "Чорний ліс" виявили та знищили російський зенітний ракетний комплекс "Бук-М1".