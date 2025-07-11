Окупанти вдарили по Дніпропетровщині: виникли пожежі, пошкоджене сільгосппідприємство
Окупаційна російська армія атакувала Нікопольський та Синельниківський райони Дніпропетровщини
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.
Окупанти вдарили дронами по Покровській громаді на Синельниківщині. Там пошкоджене сільськогосподарське підприємство, виникла пожежа.
На Нікопольщині під обстрілами FPV-дронів, важкої артилерії та РСЗВ "Град" перебували Нікополь і Марганецька громада. У районі виникло займання, пошкоджені адмінбудівля та лінія електропередач.
"Всюди — без загиблих і постраждалих", — йдеться в повідомленні.
За даними ОВА, вранці на Дніпропетровщині оборонці неба збили БпЛА ворога.
Нагадаємо, у селищі Межова Синельниківського району, що на Дніпропетровщині, російська авіабомба знищила оселю рятувальника. Чоловік та його дружина дістали поранення.