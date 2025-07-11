Окупанти вдарили по Дніпропетровщині: виникли пожежі, пошкоджене сільгосппідприємство

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Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

Окупанти вдарили дронами по Покровській громаді на Синельниківщині. Там пошкоджене сільськогосподарське підприємство, виникла пожежа.

На Нікопольщині під обстрілами FPV-дронів, важкої артилерії та РСЗВ "Град" перебували Нікополь і Марганецька громада. У районі виникло займання, пошкоджені адмінбудівля та лінія електропередач.

"Всюди — без загиблих і постраждалих", — йдеться в повідомленні.

За даними ОВА, вранці на Дніпропетровщині оборонці неба збили БпЛА ворога.