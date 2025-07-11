Потужний град накрив Дніпропетровщину: область потерпає від негоди
Дніпропетровську область сьогодні накрила сильна негода, яка принесла з собою потужний град
Про це повідомляють місцеві Телеграм-канали, передає RegioNews.
На території області зафіксували значні опади у вигляді граду великого розміру. Через несприятливі погодні умови мешканці регіону були змушені залишатися у своїх домівках, уникаючи перебування на відкритому повітрі.
Сильний град завдав пошкоджень сільськогосподарським угіддям та інфраструктурі в окремих населених пунктах області. Експерти прогнозують, що наслідки негоди можуть позначитися на врожаї, а також викликати тимчасові незручності для місцевого населення. Служби оперативно реагують на повідомлення про пошкодження, а рятувальники закликають громадян бути обережними.
Раніше повідомлялося, через вихід річок із берегів на Львівщині підтоплено 11 громад.