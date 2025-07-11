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Дніпропетровську область сьогодні накрила сильна негода, яка принесла з собою потужний град

Про це повідомляють місцеві Телеграм-канали, передає RegioNews.

На території області зафіксували значні опади у вигляді граду великого розміру. Через несприятливі погодні умови мешканці регіону були змушені залишатися у своїх домівках, уникаючи перебування на відкритому повітрі.

Сильний град завдав пошкоджень сільськогосподарським угіддям та інфраструктурі в окремих населених пунктах області. Експерти прогнозують, що наслідки негоди можуть позначитися на врожаї, а також викликати тимчасові незручності для місцевого населення. Служби оперативно реагують на повідомлення про пошкодження, а рятувальники закликають громадян бути обережними.

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